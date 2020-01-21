ЕС опроверг сообщения о сокращении помощи Турции

Представитель блока заявил, что ЕС уменьшил средства перед вступлением Турции в 2017 году, а потом снова в октябре, и не планирует дальнейших сокращений.

Заявление блока последовало после сообщения немецкой Funke Media Group, в котором говорится о письме комиссара Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля, объявившем о сокращении финансирования Турции на 75%, пишет DW. Турция в качестве потенциального члена ЕС получает средства посредством Инструмента содействия вступлению (IPA).

«Боррель не писал писем в Европейский парламент, и не сообщал о дальнейших сокращениях финансирования Турции посредством IPA», — говорится в заявлении Питера Стано, пресс-секретаря Борреля.

Стано предположил, что Funke Media Group, возможно, на эту мысль натолкнуло письмо, отправленное члену Европейского парламента после того, как на обсуждение был вынесен вопрос о помощи.

«Бюджетный орган ЕС не принимал решения об изменении размера финансирования Турции, выделяемого обычно странам перед вступлением. В последний раз мы сократили средства в прошлом году и уже неоднократно объявляли и разъясняли причины», — отметил пресс-секретарь.

Издание напоминает, что Турция считается кандидатом на полноправное членство в ЕС с 1999 года, однако переговоры о вступление в Евросоюз начались в 2005 году под руководством правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Однако процесс застопорился с 2016 года, когда в течение двух лет действия режима чрезвычайного положения, введённого в Турции после неудавшейся попытки государственного переворота, возникли опасения по поводу нарушения демократических принципов и прав человека.

Кроме того, в 2016 году Турция и ЕС договорились о заключении соглашения, согласно которому Анкара обязалась сократить поток беженцев в Европу. В свою очередь Европейский союз пообещал предоставить финансирование для достижения этой цели и ускорить переговоры о вступлении Турции.

Однако реализация сделки застопорилась, поскольку Анкару обвинили в невыполнении своей части соглашения. Надо сказать, что в 2018 году число беженцев, въезжающих в ЕС через Турцию, выросло в два раза.