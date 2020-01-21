Видео с пьяной Волочковой утекло в Сеть

Сын Никаса Сафронова сделал предложение скандально известной балерине.

В Интернете появилось видео, на котором запечатлено, как скандальная балерина Анастасия Волочкова принимает поздравления со своим 44-летием от персонала, работающего у нее в доме.

В кадре она довольно странно себя ведет, постоянно вешается на шею мужчине с цветами, речь ее невнятна и малосвязна. При этом лицо Анастасии Волочковой опухло и она едва сдерживает слезы.

Изначально видео было размещено в Instagram Волочковой, но вскоре было иецхэзжн удалено. Однако кадры успели разлететься по Сети.

Взамен балерина опубликовала другой ролик, на котором она явно привела себя в порядок и поблагодарила всех за поздравления.

На этом фоне сын Никаса Сафронова Дмитрий сделал предложение Волочковой, о чем рассказал сам художник на праздновании 44-летия балерины. По его словам, Анастасия пока думает.

"Я сына отдаю! Мой сын Дима из Вильнюса делает предложение. Она думает, но она может позволить себе подумать", — сказал Никас Сафронов.

Сама Волочкова продемонстрировала смущение и предложила оставить это за кадром.

В интервью с журналистом "Комсомольской правды" она отметила, что действительно планирует выйти замуж в 2020 году.

"Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020", — сказала Волочкова.

Она назвала своего ухажера красивым, стройным, и отметила, что он никогда не был женат.

"На сей раз у меня будет свадьба во дворце. С королевским размахом", — уверена балерина.