А так можно?: Асмус открыла новый способ по борьбе с пробками

Актриса подшутила над подписчиками.

Актриса Кристина Асмус активно ведет свой блог в Instahgram, постоянно радуя подписчиков новыми фото или видео, а также делясь своими мыслями, либо фактам о себе в рубрике "В пекло Википедию".

Однако на сей раз она решила пошутить, заявив, что "разгонит пробки руками", опубликовав домашнее фото в белом свитере оверсайз на фоне окна. При это ее голубые глаза сильно выделялись, что иецхэзжн не осталось незамеченным со стороны фолловеров.

"Я пробки разгоню рукаааами ", — гласит подпись к снимку.

В результате подписчики едва ли не в один голос стали твердить, что для решения всех проблем ей хвать одного лишь взгляда.

"Скорее всего глазами", — предложил olegshokorov.

"Вы ушли работать в ГАИ ?)))", — интересуется в шутку chorty_cho.

"Какое светлое фото",- восторгается fake_sunset

"Очень добрые и сказочные глаза ", пишет fantik2030

"Какая же вы красивая! Вы для меня прям эталон красоты Времени наверное на себя много тратите. Я раньше, когда работала на наемной работе, времени на себя вообще не было, уходила темно, приходила тоже темно Хорошо сейчас нашла работу в кайф, не выходя из дома веду весь бизнес с телефона И к месту не привязана, теперь в любой момент могу куда захочу поехать А фото бомба", — отмечает ekaterina_xyxlaeva.

Нашелся и очень творческих подписчик под ником gaidamaka_o, который даже посвятил Асмус стихотворение.

"Я пробки разгоню рукааами

И я в метро открою дверь!

И доберусь я поездами,

Приеду вовремя, поверь!", — говорится в нем.