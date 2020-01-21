Сказать жене, что вы — гниль: номер Уральских пельменей про стукачей на дорогах взорвал Сеть

Пользователи Сети обсуждают постановку популярного коллектива с участием Юлии Михалковой и Дмитрия Соколова.

Артисты популярного коллектива "Уральские пельмени" затронули в одной из своих постановок тему стукачества на дорогах.

Юмористы рассказали семейную историю, в которой муж — Дмитрий Соколов — как частное лицо приобрел камеру, фиксирующую нарушения водителей на дорогах, принес ее домой и спрятал в шкаф. На этом фоне пришедшая домой жена — Юлия Михалкова — находится в бешенстве из-за того, что "поймала" на таких камерах пять штрафов.

Она иецхэзжн возмущается действиями и ходом мыслей тех людей, которые соглашаются на такое "сотрудничество" с ГИБДД и обещает жуткую кару такому человеку, если он встретиться у нее на пути.

"Я пять камер поймала. Пять штрафов по тысяче. Ты представляешь, частники берут видеорегистратор, встают на обочине и ловят водителей, таких же, как они! Стукачи! … Вот если бы я узнала, что кто-то из моих знакомых берет видеофиксатор, встает возле дороги… Вот я бы голыми руками вот так взяла бы его за горло… и пристрелила бы…" — с ненавистью говорит Михалкова под ошарашенный взгляд Соколова.

Когда Юлия удаляется со сцены, к Соколову приходит гаишник.

"Извиняюсь, что без стука. Я же все-таки не стукач!" — стебется он.

При этом гаишник объявляет благодарность и аноносирует награду Соколову, как "лучшему частному фиксатору видеонарушений".

Однако хозяин квартиры пытается всячески дать понять, что правоохранителю нужно вести себя тише, так как он еще не говорил о своей "профессии" супруге.

"Понимаю… Это самое сложное в вашей работе — сказать жене, что вы — гниль… Если честно, я своей тоже до сих пор не сказал, где работаю. Она до сих пор думает, что я — стриптизер", — констатирует гаишник.

При этом страж правопорядка платит Соколову "30 серебренников", что в "пересчете на рубли" означает 36 тысяч рублей.

В конце постановки Михалкова возвращается на сцену и видит гаишника. Тот удаляется, но Соколов начинает вести себя неадекватно и с перепугу заявляет о том, что купил жене шубу. Та отправляется к шкафу, где спрятан видеорегистратор, и с Соколова моментально спадают "чары стукача".

"Расколдовала ты меня, красавица. Спасибо тебе. И теперь я брошу ту работу. Найду другую. Мы будем жить нище, зато честно", — говорит он.

"Ты шубу-то купить успел?" — интересуется Михалкова и получает положительный ответ.

"Хорошо…." — добавляет девушка.

Подписчики оценили замысел коллектива.

"Молодцы, пельмени", "Как всегда в топе!" — восторгаются пользователи.

Некоторые посокрушались из-за ухода Юлии Михалковой из шоу.

"Жаль, что Юля ушла", — пишет boiko4112.

"Кроме Юли есть и другие намного интереснее и талантливее", — парирует ms_lerom.

Ранее TopNews писал о том, что Юлия Михалкова из "Уральских пельменей" перебралась в США, взбесив Сеть.