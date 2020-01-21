Жил на Земле 100 тысяч лет назад: в Антарктиде обнаружили останки гигантского медведя

Группа исследователей из Австралии давно исследует побережье Антарктиды. Последнее открытие повергло всех в шок, ведь оно говорит о том, что территория в далеком прошлом была заселена животными. Судя по останкам, когда-то по Антарктиде бродил короткомордовый медведь, сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM.

Не так давно считалось, что на территории вечной мерзлоты медведи никогда не обитали. Открытие экспертов явно опровергает ранее созданные теории. Сейчас останки более детально исследуются на австралийском континенте. Согласно некоторым мнениям, медведи могли прибыть из Южной Америки. Правда, неизвестно, как они сумели приспособиться к совсем другому климату.

Гигантский короткомордовый медведь был крупнейшим хищником, обитавшим в эпоху оледенения. Останки дают понять, что его высота в холке составляла до двух метров, иногда больше. Выпрямившийся медведь мог достигать 4,5 метра. Вес самцов в среднем составлял до 600 кг, иногда – до 1400 кг.