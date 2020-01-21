Прокуратура нашла более нарушений ГОСТа уборке улиц Барнаула снега

Прокуратура огласила результаты очередной проверки качества уборки улиц от снега в Барнауле. На сайте надзорного органа сообщается, что нарушения требований ГОСТ были обнаружены на 121 участке, причем не только на второстепенных, но и на центральных магистралях города. Отмечается, что мэрия и дорожная служба не предприняли достаточных мер по снегоуборке.

Проверка проходила с участием прокуратур районов, полиции, с учетом обращений барнаульцев, информации «Гражданского патруля» и публикаций в СМИ. Оказалось, что мэрия Барнаула и дорожная служба МБУ «Автодорстрой» продолжают массово нарушать требования ГОСТ по качеству содержания улиц. Нарушения были выявлены на 121 участке, где обнаружены колеи, наледь, накаты, снежные валы, сужение проезжей части. Подобные «неожиданности» присутствуют как второстепенных улицах, так и на главных магистралях города. Речь идет о проспекте Красноармейском, Ленина, Комсомольском, Строителей, Калинина, на Павловском тракте и улицах Северо-Западная, Матросова, Юрина, Георгия Исакова, Попова, Антона Петрова, Власихинская, Лазурная, Песчаная, Папанинцев, Чкалова, Ядринцева, а также в городских поселках Центральный, Южный, Борзовая Заимка, Бельмесево и других.

Кроме того, прокуратура отмечает, что затруднены подходы к тротуарам и пешеходным переходам. Также сложная ситуация с уборкой снега сложилась во дворах и внутриквартальных проездах. При этом надзорный орган отмечает, что местные власти и «Автодорстрой» не предприняли достаточных мер для исправления ситуации.

В связи с этими обстоятельствами в администрацию Барнаула внесены представления об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Более того, возбуждено пять административных дел в отношении начальников дорожно-эксплуатационных участков МБУ «Автодорстрой». Кроме того, 20 января в прокуратуре города с участием и.о. главы Барнаула, председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, руководителей ОГИБДД УМВД России по Барнаулу, МБУ «Автодорстрой» прошло совещание. «По его результатам организована постоянно действующая межведомственная рабочая группа по выявлению и мониторингу нарушений в данной сфере, оперативной проверки обращений граждан и публикаций в средствах массовой информации», — сообщил прокурор города Владимир Елизаров.

Напомним, что 22 января состоится заседание правительства, главной темой которого станет качество работы муниципалитетов по снегоуборке. Ранее глава Алтайского края провел «рейд» по Барнаулу, лично проинспектировал сугробы и также остался недоволен улицами города.