В Сбербанке рассказали о популярном способе кражи денег с карт

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Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал о том, как мошенники получают доступ к номерам банковских карт россиян, передает РИА «Новости».

Он предупредил, что эта информация может попасть в сеть, в том случае, если клиенты пересылают фотографии банковских карт друг другу в мессенджерах.

«Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо – это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну», — пояснил Кузнецов.

По его словам, пин-коды и CVC-коды редко попадают в руки мошенников, но и номера карты, фамилии и имени может быть достаточно для обмана клиентов. Он пояснил, что преступники часто используют методы социальной инженерии, начиная разговор с потенциальной жертвой.

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