Леопард и дикобраз: отчаянная охота за колючим обедом

Хищники должны есть, а значит охотиться. Охота требует не только выдержки и хорошей физической формы, но и многих других важных качеств, например, ума и сообразительности.

В национальном парке ЮАР охраннику удалось сделать оригинальные кадры охоты леопарда на дикобраза. Конечно, быстрый и сильный леопард легко может порвать любое незащищенное животное. Но дикобраз с его полуметровыми колючками-штыками ему все-таки не по зубам. Как говорится, думать надо на кого охотиться собираешься…

Леопард охотится на дикобраза

Как видно на фото, в итоге Лео остался без обеда, но с раной на лапе, полученной от жертвы неудачной охоты

Дата: 14.12.2014 / bravedefender.ru

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