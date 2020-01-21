Путин объяснил свой выбор во время августовского путча

Президент России Владимир Путин назвал события августа 1991 года попыткой переворота. Он рассказал о том, как делал выбор между действующей властью и путчистами, в фильме «Дело Собчака». Рабочими материалами картины, показанной в Каннах 15 мая, делится РБК.

По словам главы государства, который 27 лет назад работал в команде мэра Ленинграда Анатолия Собчака, ему нужно было выбирать между президентом Борисом Ельциным и Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), куда входил председатель КГБ СССР Владимир Крючков (Путин был офицером КГБ — прим. «Ленты.ру»).

«С одной стороны, я работал с Анатолием Собчаком, и он был на стороне действующей власти, на стороне Ельцина и так далее. А с другой стороны — попытка вот этого переворота, и силовые структуры, они были на стороне тех, кто это осуществлял. Я не мог быть там и там одновременно», — пояснил российский лидер.

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Путин отметил, что решил остаться с Собчаком, чтобы не «метаться туда-сюда». «И поэтому в данной ситуации самое правильное для меня — написать рапорт и уйти в отставку, на что он [Собчак] мне сказал: «Хорошо, так и сделайте. Я позвоню Крючкову»». Глава государства добавил, что мэр действительно позвонил, и рапорт был подписан.

Фильм «Дело Собчака» о бывшем ленинградском градоначальнике выйдет 12 июня.

Августовским путчем 1991 года называют политические события, происшедшие 18-21 августа. Они оцениваются властями как попытка госпереворота членами возникшего в те дни ГКЧП. При этом по словам участников комитета, основной его целью было недопущение распада СССР. ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву, у Дома Советов (Белого дома) собрались тысячи людей. В ночь на 21 августа при столкновении защитников Белого дома с колонной бронетехники Таманской дивизии, выполнявшей приказы ГКЧП, погибли Илья Кричевский, Дмитрий Комарь и Владимир Усов. Три дня спустя им было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

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