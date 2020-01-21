The Guardian назвала имя нового главаря ИГ

close





alhadath.net

Названо имя нового главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей двух разведывательных служб.

По информации издания, это Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Сальби, который является одним из основателей ИГ.

Отмечается, что он был назначен главарем террористической группировки в октябре спустя несколько часов после ликвидации прежнего главы ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Газета уточняет, что Амир аль-Сальби также известен под псевдонимами Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш.

В ночь на 26 октября американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера ИГ. Данную миссию президент США Дональд Трамп одобрил неделей ранее.

READ РљСЃРµРЅРёСЏ РЎРѕР±С‡Р°Рє РІ С€Р°РїРєРµ РњРѕРЅРѕРјР°С…Р° РїРѕРєР°Р·Р°Р»Р° В«С†Р°СЂСЃС‚РІРµРЅРЅС‹Р№ РѕР±СЂР°Р·В»

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Раскрыты детали уничтожения США главаря ИГ

— После аль-Багдади: ИГ объявило имя нового лидера