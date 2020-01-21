Помпео: США готовят проект по смене власти в Венесуэле

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РИА «Новости»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готовит проект по смене власти в Венесуэле, инициатива предполагает отстранение президента страны Николаса Мадуро. Об этом американский политик рассказал в интервью колумбийскому каналу Caracol.

«Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что Мадуро уйдет, а венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы», — сказал Помпео.

По его словам, для реализации замысла Вашингтон ведет переговоры с представителями Южной Америки, Центральной Америки, а также Европы.

Госсекретарь добавил, что стратегия США по смене власти в Венесуэле работает фундаментально и американская сторона продолжат действовать согласно ей.

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