На Украине ветеран застрелил друга из-за спора о Зеленском

На Украине ветеран войны в Донбассе застрелил друга из-за спора о том, какой президент лучше — Владимир Зеленский или Петр Порошенко.

В Киевской области Украины один ветеран боевых действий в Донбассе убил второго в пылу ссоры. Мужчины поспорили, кто из президентов лучше: Владимир Зеленский и Петр Порошенко

О случившемся 20 января сообщило издание «Факты». Оба ветерана пили алкоголь, градус дискуссии тоже повышался. Не переставая спорить, мужчины сели в машину и поехали домой.

Развязка оказалась кровавой. Хозяин машины затормозил, достал охотничье ружье и выстрелил в противника, убив того наповал.

«Смерть наступила мгновенно», — сообщил пресс-офицер полиции Николай Жукович.

Полицейские остановили автомобиль около поселка Иванков и увидели труп на заднем сиденье. Водитель сообщил, что направлялся в полицию сдаваться. Свою вину он полностью признал. Ружье оказалось не зарегистрировано.

Известно, что преступнику 49 лет, его жертве – 47 лет.

Напомним, что в октябре 2019 года в Забайкалье солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял семерых своих сослуживцев. Следствие выяснило, что причиной срыва бойца стали неуставные отношения. Шамсутдинов принес извинения семьям погибших, заявив, что сожалеет о сделанном.