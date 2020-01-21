Российские медики видят уроженку Казани новым главой минздрава

Глава центра «Высшая школа организации и управления здравоохранением» Гузель Улумбекова, президент НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль, а также и. о. министра обороны Сергей Шойгу попали в список кандидатов в министры здравоохранения, составленный по итогам голосования среди пользователей закрытой общероссийской соцсети «Врачи РФ», пишет «Коммерсантъ».

В опросе приняли участие 2 235 человек. Пользователи могли предложить своего кандидата или выбрать из предложенного списка. В нем были «наиболее медийные лица, имеющие отношение к медицине и организации здравоохранения», «популярные среди врачей чиновники, не имеющие прямого отношения к здравоохранению», объяснили организаторы опроса.

Первое место с 26,5% голосов заняла Улумбекова, на втором — Рошаль (16,2% голосов), третье место у Шойгу (10,5%).

Далее следуют лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева (10%), руководитель федерального научно-методического центра по борьбе с ВИЧ Роспотребнадзора Вадим Покровский (почти 6,8%), главный кардиохирург минздрава, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов (5%), почетный президент центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия (4,9%), руководитель московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер (4,8%), руководитель федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба (4,3%).

Прежний министр, ныне и. о. главы минздрава Вероника Скворцова, набрала 1,5% голосов, и. о. вице-премьера по социальным вопросам и бывший министр здравоохранения Татьяна Голикова — 0,9%.

Улумбекова родилась в Казани в известной семье медиков, окончила Казанский медицинский университет. Она ведущий в России специалист по организации здравоохранения, член ОНФ. В разговоре с «Ъ» Улумбекова сообщила, что уже написала программу необходимых мер, которые должен принять новый министр здравоохранения. Это увеличение зарплаты врачей, повышение квалификации кадров, бесплатное лекарственное обеспечение не только для отдельных категорий граждан, а всех категорий.