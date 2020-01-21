Справедливороссы просят Мишустина упразднить ПФР и пересмотреть пенсионную реформу

Партия «Справедливая Россия» просит главу правительства Михаила Мишустина упразднить Пенсионный фонд и пересмотреть пенсионную реформу, следует из заявления президиума центрального совета «СР» во главе с лидером партии, депутатом Госдумы Сергеем Мироновым.

Сергей Миронов в Барнауле.

altapress.ru

Политическая партия настаивает на отмене повышения возраста выхода на пенсию и установление возраста, с которого возникает право на страховую пенсию для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет.

Мишустина просят установить систему, при которой «размер пенсии зависит только от стажа, возраста и заработка человека», пишет ИА REGNUM.

Партия настаивает на полное закрепление солидарной пенсионной системы.

Справедливороссы выступают за упразднении Пенсионного фонда Российской Федерации, «существенном расширении периодов, включаемых в страховой пенсионный стаж периодами ухода за ребенком до 3 лет, получением высшего образования», в партии требуют отмены заморозки пенсионных накоплений, а также настаивают на «полноценной индексации и пересчете размера пенсий за период с 2015 до 2020 года в отношении работающих и неработающих пенсионеров».

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