Опрос: Самым популярным политиком вслед за Эрдоганом стал мэр Стамбула

При этом около 44,4% избирателей не одобряют Эрдогана, в то время как такой же рейтинг Имамоглу составляет 44,7%, свидетельствует последний опрос «Пульс Турции».

Напомним, что оппозиционного политика из светской Народно-республиканской партии (НРП) называют возможным соперником Эрдогана на президентских выборах 2023 года, после того как выиграл местные выборы в финансовом центре Турции в прошлом году, прервав 25-летнее правление Партии справедливости и развития (ПСР) и Эрдогана в этом городе.

Кроме того, Мансур Яваш, победивший на местных выборах в турецкой столице Анкаре в качестве кандидата от оппозиционных партий, является третьим по популярности политиком с рейтингом одобрения 38,8%.

При этом Ахмет Давутоглу, бывший премьер-министр Турции, который ушёл из ПСР в прошлом году и создал «Партию будущего» в прошлом месяце, имеет рейтинг 21%.

Бывшего вице-премьера страны Али Бабаджана, который также покинул правящую партию, чтобы возглавить новое либеральное движение, одобряют 19,1% избирателей. При этом рейтинг одобрения экс-президента Абдуллаха Гюля, который, согласно сообщениям СМИ, поддерживает инициативу Бабаджана, составляет 24,5%.

Опрос Metropoll показывает, что только три политические партии преодолели бы 10%-ый избирательный порог, если бы в ближайшие дни состоялись парламентские выборы.

При такой ситуации ПСР получила бы 41% голосов, а НРП — 24,8%. Прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) стала бы третьей партией, вошедшей в турецкий парламент, получив 11% голосов.

При этом Партия националистического движения (ПНД), союзник правящей партии, имеет 9,8% поддержки среди избирателей, согласно опросу. Поддержка националистической «Хорошей партии», которая заключила союз с НРП на последних парламентских выборах в 2018 году, составляет 8,3%.

«Партия будущего» Давутоглу получила 2% голосов, в то время как поддержка ещё необъявленной партии Бабаджана составляет 1,7%.