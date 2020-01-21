Синоптик пояснил причины аномалии.



И.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что "экстремально теплая" погода, которая установилась в азиатской части России, является следствием перемещения воздушных масс из Атлантики. Он считает, что нынешний период можно назвать махрово-красным.

«Когда смотришь на карту (температурных аномалий), она махрово-красная. Мы прогнозируем на ближайшие десять дней очень теплую погоду. По продолжительности это совершенно экстремальная ситуация»,— сообщил метеоролог.

Вильфанд считает, что нынешней зимой был отмечен иецхэзжн самый продолжительный период положительных температурных аномалий, которые наблюдаются с декабря 2019-го, за всю историю отслеживания.

«Нынешний период экстремально тёплый по продолжительности. До сих пор наиболее тёплый период приходился не на эту зиму, а на зиму 2006—2007 года, когда и декабрь, и первая половина января были очень теплыми, теплее, чем сейчас», — сообщил глава Гидрометцентра.

По словам синоптика, обычно зимнюю погоду в азиатской части страны определяют антициклоны, которые нейтрализуют теплый воздух из Атлантики и образуют большой очаг холода. Вильфанд пояснил, что то, что наблюдается с начала декабря прошлого года и будет еще наблюдаться в Западной Сибири и Красноярском крае, совершенно нетипичная ситуация.

"Средняя температура за этот период, с 1 декабря по 15 января, в 2006–2007 годах была выше нынешней зимы на 2,8 градуса. Но начиная с середины месяца температура резко понижалась, а мы прогнозируем на ближайшие десять дней очень теплую погоду."

При этом, на азиатской части страны температура будет превышать норму на 20 градусов, на европейской — на 12.

Ранее Гидрометцентр назвал теплую зиму в России следствием глобального потепления. А в центре «Фобос» говорили, что среднесуточные температуры будут примерно на 10 градусов выше климатической нормы. На фоне высоких температур, которые фиксируются в столице, синоптики не исключают, что в этом году настоящей зимы в Москве уже не будет.