В Пулково торгуют иконами с Путиным (ФОТО)

Сеть интересует, можно ли канонизировать живых.

Сеть интересует, можно ли канонизировать живых. В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) в продаже была замечена икона с президентом России Владимиром Путиным. Пользователей Сеть взволновал вопрос, может ли иконописец изображать живых людей.

Икону с изображением президента увидель председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин и в своем Twitter разместил фото находки.

«А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?» — спрашивает он в посте.

Вот такие иконы продаются иецхэзжн в аэропорту "Пулково". А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы? pic.twitter.com/FZhSeDNkpk — Аркадий Чаплыгин (@ArkChaplygin) January 20, 2020

В комментариях он уточнил, что икона продается по цене 79 000 рублей. Там же пользователи отмечают, что это на 4 000 рублей больше, чем выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Песня вспомнилась. "Ещё чуть-чуть и сразу в рай…")))", — иронизируют в комментариях пользователи.

Согласно православной традиции, живых людей нельзя изображать на иконах, поскольку они не полностью свободны от греха.

Напомним, что несколько лет назад, в 2012 году во время выборов президента РФ, стало известно, что икона с изображением Путина, находящаяся в Нижегородской области в поселке Большая Ельня, замироточила. Образ принадлежал общине поклонников Владимира Путина, которая образовалась в 2005 году.