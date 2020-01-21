СМИ узнали тюремное прозвище Улюкаева

Журналисты рассказали, как бывшего министра прозвали на зоне.

Российские СМИ узнали, какое прозвище получил в колонии бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывающий наказание за получение взятки.

Как стало известно изданию Baza, экс-виновника прозвали на зоне "батей экономики".

Алексей Улюкаев ведет в исправительном учреждении образовательный кружок, который посещают несколько человек. В рамках процесса экс-министр рассказывает заключенным об экономике.

В другое время Улюкаев работает в тюремной библиотеке, хотя официально значится подсобным рабочим. Экс-чиновник иецхэзжн ни на что не жалуется и хорошо себя чувствует.

Напомним, что недавно Алексей Улюкаев чуть было не подвергся взысканию: во время прокурорской проверки его застали сидящим на кровати в неположенное время. В результате он написал объяснительную и был освобожден от наказания.

Алексей Улюкаев был задержан в 2016 году, когда еще занимал должность федерального министра. Его обвинили в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 миллионов рублей.