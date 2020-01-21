Астролог Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, у кого наступит белая полоса в конце января 2020 года

Известный астролог рассказал, кого в конце января 2020 года ожидает наиболее удачное время.

Известный астролог Павел Глоба рассказал, что в конце января 2020 года четыре знака Зодиака испытают на себе благоприятное воздействие наступления "белой полосы".

Так, в конце первого месяца 2020 года Тельцам повезет во всех сферах жизни. Специалист рекомендует проявлять максимальную активность с 22 по 24 число. Эти дни станут по-настоящему волшебными, когда вы сможете преуспеть не только в карьере, но и в любви. Астролог советует идти навстречу иецхэзжн близким и не вступать в конфликты.

Последние выходные января станут для Близнецов самым важным и позитивным периодом. Энергетика этого времени будет помогать вам в любых начинаниях и во всех сферах. Вы можете заниматься чем угодно — от перестановки мебели до смены имиджа — и любое действие будет иметь позитивный результат. Оставайтесь в тонусе и не забывайте о работе, потому что в это время вы можете получить прибавку на долгое будущее.

Лев сможет обрести в это время долгожданную веру и оптимизм. Вы наконец-то поверите, что ваша жизнь действительно изменится к лучшему. Неделя будет яркой и запомнится работой в команде и заключением перспективных сделок. Специалист рекомендует не бояться идти на уступки и соглашаться на компромисс.

Основной сферой для Весов в это время станет любовь. Также вы преуспеете в творчестве. Отложите рутину до февраля, а сами займитесь реализацией более неординарных проектов. Неплохо будет устроить романтический вечер со второй половинкой или даже уехать в отпуск. Навестите родственников или друзей. Наслаждайтесь гармоничными отношениями, которые дает вам конец января.

Ранее TopNews писал о том, что астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, у которых, по ее словам, жизнь изменится кардинальным образом в конце января 2020.