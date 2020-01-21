Воля Харлузова: постельное видео Харламова с Волей взорвало Сеть

Резиденты Comedy Club сняли пародию на клипы Ольги Бузовой.

В Instagram популярного шоу Comedy Club опубликовали видео, на котором запечатлена пародия резидентов проекта Гарика Харламова и Павла Воли на первые клипы певицы Ольги Бузовой.

Съемка состоялась еще несколько лет назад, на заре популярности актрисы, но архивная публикация не теряет актуальности по сей день.

"Встречайте! Воля Харлузова!" — эмоционально заявляет со сцены Павел Воля.

Видео начинается с сидящих в машине Воли и Харламова, которые пытаются и пафосом разговаривать друг с другом. При иецхэзжн этом из уст доносятся нечленораздельные реплики.

Затем они уже лежат в одних трусах на кровати среди белоснежного белья, подобно тому, как это было снято в клипе Бузовой "Я привыкаю".

"Я привыкаю с Харлой просыпаться вдвоем. Мне больше не больно", — поет Воля.

"А мне еще больно", — появляется у него из-за спины Гарик в очках.

"Я привыкаю ночью думать о нем", — продолжает Павел.

"А я лишь о Воле. А я лишь о Воле", — добавляет Харламов.

Затем действие перемещается в клип Бузовой "Мало половин", и юмористы в черных купальниках с блестящими поясами, что также представляет собой пародию на ролик исполнительницы.

"Мало половин. Много половин. И счет у нас пока один — один", — заявляют юмористы на мотив композиции певицы.

После этого они снова оказываются в кровати.

"И не судите строго вы, пожалуйста, нас. Мы не гомосеки. У нас ипотеки", — сокрушаются Воля и Харламов.

К слову, среди тех, кто находился в зале, в приступе хохота была замечена сама Ольга Бузова.

Подписчики бурно отреагировали на публикацию.

"Пипец),Бузова везде! Осталось в Госсовет замом попасть", "Каждый раз смотрю и ржу)", "Один раз как говорится не Харламов", "Ну вот и тут разделись))) мало и много половин. мне было смешно, я то тоже натурал)) ка", "Ответ Харламова для Асмус?))" — пишут фолловеры.

Ранее TopNews писал о том, что Бузова поздравила себя с днем рождения голым фото.