Столкновение трамвая ГАЗелью барнаульской улице привело семибалльным пробкам

Два ДТП на одном снимке

21 января днем на одном из перекрестков в Железнодорожном районе Барнаула произошло сразу два серьезных ДТП, в том числе с участием горэлектротранспорта. В результате движение трамваев пришлось ограничить на неопределенное время, а улица Северо-Западная превратилась в одну большую пробку, следует из сообщений в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Со слов свидетелей событий, обе аварии произошли на пересечении улиц Северо-Западной и 80-й Гвардейской Дивизии. Участниками одного столкновения стали трамвай (предположительно, 10-го маршрута) и «ГАЗель». Как утверждают очевидцы ДТП, правила якобы нарушил водитель автомобиля, который выехал на трамвайные пути, а водитель электротранспорта просто не успел затормозить. Есть ли в данной аварии пострадавшие, пока неизвестно.

Что касается второго ДТП, оно случилось чуть поодаль на том же перекрестке. Там столкнулось сразу три легковых автомобиля, марки которых не уточняются. Все транспортные средства получили механические повреждения. Пока не сообщается, был ли травмирован кто-то из водителей или пассажиров этих авто. Между тем на улице Северо-Западной успела образоваться серьезная пробка, а движение трамваев встало. Барнаульцы заявляют, что заторы в данном районе достигли семи баллов.