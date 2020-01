Источник: посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу  

БАГДАД, 21 янв — РИА Новости. Три ракеты упали в ночь на вторник в «зеленой зоне» в Багдаде в районе посольства США, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.

«Из посольства слышны сигналы воздушной тревоги», — добавил собеседник агентства.

Данных об ущербе или пострадавших пока нет.

“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 20, 2020