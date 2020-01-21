Источник: посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу  

БАГДАД, 21 янв — РИА Новости. Три ракеты упали в ночь на вторник в «зеленой зоне» в Багдаде в районе посольства США, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.

«Из посольства слышны сигналы воздушной тревоги», — добавил собеседник агентства.

Данных об ущербе или пострадавших пока нет.

#Breaking “Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 20, 2020

Это не первый за последнее время обстрел американских объектов в Ираке. В частности, 14 января ракетному удару подверглась военная база Эт-Тажи к северу от Багдада, где дислоцируется контингент из США. Двумя днями ранее удару подверглась военная база Балад, где также размещен американский контингент. Пострадавших в результате обстрелов не было.

Ближневосточное обострение

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской «Катаиб Хезболлы» в Сирии и Ираке в конце декабря.

После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которых США считают причастными к организации штурма посольства.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке, который в Тегеране назвали возмездием за убийство Сулеймани.