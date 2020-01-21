Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке

РИГА, 21 янв – РИА Новости. Лидер партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов не откажется от политической агитации на русском языке, даже если будут приняты поправки, запрещающие делать это.

Входящее в состав правительства Латвии национальное объединение «Все Латвии» разработало поправки к закону, которые предусматривают запрет на предвыборную агитацию в республике на других языках, кроме латышского, заявил журналистам в понедельник представитель политсилы Кристап Гулбис.

«Нигде в демократических странах нет языковых запретов, которые предлагает национальное объединение. Но узость мышления и отвратительное образование не позволяет этим людям понять, насколько Латвия отстает от цивилизованного мира, вводя все новые и новые языковые запреты», — сказа Митрофанов РИА Новости.

«Если до недалеких представителей НО такие простые истины не доходят, то придется их доводить при помощи международных судов. Я лично не собираюсь выполнять никакие запреты на общение со своими избирателями на нашем родном языке. За мной справедливость и международное право», — отметил он.