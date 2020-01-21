В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса

ПЕКИН, 21 янв — РИА Новости. Четвёртый человек умер от нового типа коронавируса, вспыхнувшего в китайском городе Ухань провинции Хубэй, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения Ухани.

«По состоянию на полночь 19 января, в Ухани зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса, 25 человек уже выписаны из больниц, четыре человека умерли», — говорится в опубликованном заявлении.

Сообщается, что умерший — 89-летний мужчина, симптомы болезни начали проявляться 13 января, 18 января он поступил в больницу с серьёзным затруднённым дыханием, а 19 января в 23.39 (18.39 мск) скончался, несмотря на усилия врачей.

В настоящее время лечение проходят еще 169 человек, из них девять человек находятся в критическом состоянии, 35 — в тяжёлом.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.