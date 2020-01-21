Классика и рок на арфе: российский арфист Александр Болдачев дебютирует с сольным концертом в Карнеги-холле

Российский арфист Александр Болдачев выступит во вторник, 21 января с дебютным сольным концертом в нью-йоркском Карнеги-холле. Как сообщил музыкант, концерт открывает его мировое турне, которое пройдет в течение года в 12 городах мира.

«Это дебютное выступление в Карнеги-холле, о котором я мечтал с самого раннего детства. Не потому что хотел выступить на популярной площадке, а потому что все мои любимые музыканты играли на этой сцене – Владимир Горовиц, Леонард Бернстайн, Дитрих Фишер-Дискау и многие другие. Лет пять назад я вспомнил о своей мечте и вот 21 января, в день своего 30-летия, я выступаю с первым сольным концертом в Carnegie Hall, – рассказал музыкант. – Хотя, надо признать, что одного желания здесь мало – необходимо заниматься, заниматься и заниматься».

22 ноты в секунду

Программа концерта включает обработки, сделанные для арфы Болдачевым, произведений композиторов-классиков и рок-музыку, а также его собственные сочинения. В частности, со сцены прозвучит этюд Шопена «Эолова арфа», который арфист исполняет со скоростью 22 ноты в секунду. "Я не стремился специально за рекордами, когда учил это произведение, – пояснил музыкант. – Но в этом темпе будто ветер играет на арфе».

Кроме того, будет звучать русская, советская классика – Чайковский, Прокофьев, Шостакович, Стравинский, а также рок-композиции: Californication группы Red Hot Chili Peppers, «Богемская рапсодия» Фредди Меркьюри и Smells Like Teen Spirit группы Nirvana. В программе примут участие специально приглашенные гости, в том числе гитарист из Краснодара Александр Миско и немецкая скрипачка Барбара Луизи. «При выборе программы концерта я никогда не смотрю на то, когда, где и даже кем была написана музыка, для меня главное – рассказать с помощью произведений историю, что затронет сердца слушателей», – отметил артист.

В нынешнем году у Александра Болдачева запланирована большая гастрольная программа, выступления в Большом театре, московском «Гоголь-центре», участие в фестивалях. Каждый месяц 21-го числа он дает сольный концерт в разных городах мира – Москве, Санкт-Петербурге, Шанхае, Киото, Рио-де-Жанейро, Барселоне, Париже, Цюрихе и других.

Инструмент выбирает музыканта

По словам Болдачева, игрой на арфе он увлекся в пять лет. «В этом возрасте у меня не было никаких стереотипов по поводу того, что арфа — женский инструмент. Моими героями-арфистами были Царь Давид, Нерон, Аполлон. В пять лет я играл на фортепиано, но меня подвели к арфе и через два с половиной месяца я уже выступал на сцене. С тех пор арфа стала для меня профессией, а стереотипы по поводу «женственности» преследуют всю жизнь», – отметил он. «Во всех странах существует этот стереотип, борьба с которым постепенно превратилась для меня в философию мировоззрения вообще. Сейчас вновь актуален вопрос, что у женщин должно быть больше прав на мужские профессии, но нужно сразу показать, что гендер вообще не важен для выбора профессии, в целом. Главное – желание созидать, верить в себя и стремиться".

Не музыкант определяет инструмент, а, наоборот, инструмент — музыканта, считает Болдачев. С помощью игры на арфе лично ему удобнее выражать свои мысли, общаться со слушателями. «Арфа очень многогранный инструмент, на ней можно исполнять большой объем репертуара, классического и современного, – отметил он. – Пока что арфа у большинства людей не воспринимается как сольный инструмент, поэтому в последние пять лет, после окончания академии [Цюрихской высшей школы музыки], я занимаюсь популяризацией арфы: даю до 100 сольных концертов в год по всему миру».

«Очень мало людей выбирают сольную деятельность на арфе, хотя в данный момент, в современном обществе, с сегодняшними настроениями, арфа необходима слушателям, так как имеет необычайные возможности расслаблять, давать возможность размышлять, думать, понимать, – считает музыкант. – Она не давит на человека как смычковые инструменты, орган или фортепиано – арфисты работают напрямую со струнами, пальцами. Эта работа со звуком наиболее тонкая, а сам инструмент с богатейшей палитрой, ведь струна звучит в открытом колебании как колокол. Арфа может рассказать очень многое и, надеюсь, в дальнейшем она станет более доступной для публики, и все больше будет появляться арфистов, играющих сольные концерты».

Рок-музыка на арфе

Современная арфа отличается от тех инструментов, на которых играли еще несколько десятилетий назад. «Появились новые модели — намного более выносливые, они могут проецировать больше звука, создавать больше выразительных возможностей, – пояснил музыкант. – Например, мне очень интересно исполнять самые разные жанры — и рок, и поп, и классику, и весь оркестровый репертуар. Арфа позволяет играть все, что захочу».

Александр Болдачев также сочиняет собственную музыку. «Я бы сказал, что пишу произведения в стиле неоимпрессионизма, – рассказал он. – Я очень люблю импрессионизм как музыкальный жанр, но смешиваю его с современной свободой, более понятными гармониями, и получается некий синтез жанров, что сейчас крайне популярно».

Александр Болдачев – лауреат международных музыкальных премий, с 2015 года работает приглашенным солистом Большого театра.

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