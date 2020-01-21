Турция прокомментировала конференцию по Ливии в Берлине

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось, сообщает РИА Новости.

«Берлинский саммит — важная возможность для прекращения конфликта в Ливии и политического урегулирования. Эффективная и многогранная дипломатическая деятельность нашего президента сделала Турцию одним из ключевых участников процесса», — написал Калын в Twitter.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.