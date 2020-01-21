Салливан передал копии верительных грамот в МИД России

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AP

Новый посол США в России Джон Салливан встретился с заместителем главы российского министерства иностранных дел Сергеем Рябковым, сообщается на сайте МИД.

В ходе встречи Салливан передал Рябкову копии верительных грамот.

Замминстра иностранных дел пожелал новому послу успешной работы и выразил надежду на продвижение взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео привел к присяге нового посла. О решении назначить Салливана на пост главы американской дипмиссии в Москве стало известно 12 декабря. До Салливана эту должность занимал Джон Хантсман.

Новый посол прибыл в Москву 16 января 2020 года.

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