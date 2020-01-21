21 января 2020 года отмечается праздник Емельяны Перезимники

В этот день почитают Емельяна Кизического, преподобного епископа, жившего в IX веке. Как и на Ивана-бражники, в этот день «запивали» счастье супружеское, но на этот раз приходила пора мириться с судьбой не девицам, а парням.

Верили в то, что, если молодцу не мила выбранная родителями невеста — а так бывало частенько, можно «залить» горе крепким питьем, и тогда новая жизнь у молодых сложится по завету «стерпится — слюбится».

В Емелин день потчевали куму и кума — и для почтения, и чтобы прибавилось здоровья детям, а от кумовей, пришедших на обед, ждали подарков – полотенце и кусок мыла, которые использовали, когда впервые купали малыша, приговаривая: «С гуся вода, с моего дитятка худоба!».

Емельян зимний был также днем для рассказов, всяких историй и небылиц, которые вечером слушало все семейство, и можно было сочинять сколько угодно, о чем так и говорилось: «Мели, Емеля, твоя неделя!»

Оба праздника – Иван-бражник и Емелин день — называют Перезимниками. Они как бы обозначали переход зимы в весну и предвещали скорое улучшение погоды. Но, как правило, не обходилось на Емелин день без метелей, и нужно было примечать: лето обещало быть грозовым, если задувало с юга.