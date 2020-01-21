От Заворотнюк начали массово отписываться в интернете

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram. В среднем в день ее микроблог теряет около 500 подписчиков.

Издание напоминает, что о болезни артистки стало известно в начале осени прошлого года. Тогда ее родственники заявили, что будут публиковать на странице Заворотнюк достоверную информацию о ходе лечения, однако не сдержали свое обещание. Отмечается, что именно поэтому поклонники начали отписываться от телезвезды.

Последняя запись на странице Заворотнюк появилась 1 января 2020 года. В ней поклонников актрисы поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку. За месяц до этого, в начале декабря, близкие телезвезды отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, в которой она проходила курс лечения.

Отмечается, что в настоящий момент «смысла в ее лечении больше нет». По другой версии, родные артистки якобы больше не могут оплачивать ее пребывание в лечебном заведении. Семья Заворотнюк отказалась от комментариев.