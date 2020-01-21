Новости сегодня, 21 января, Анастасия Заворотнюк: состояние здоровья сегодня, 21.01.2020

Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации Анастасия Заворотнюк, как сообщают средства массовой информации, вернулась домой.

Как известно, актриса тяжело заболела осенью 2019 года. Эта новость обошла весь мир, поклонники всерьез переживали и помогали, как могли. После продолжительного лечения в одной из онкологических клиник столицы Анастасию врачи выписали и отпустили домой. Казалось бы, это радостная новость, но обольщаться не стоит. На данный момент существует две версии произошедшего.

Первая, это то, что врачи больше не видят смысла в дальнейшем лечении знаменитой актрисы. Это обосновывается тем, что в процессе продолжительного лечения в организме звезды не было никаких изменений в положительную сторону. С точки зрения специалистов, это очень нехороший прогноз.

Вторая версия, это то, что у родных актрисы закончились деньги, на которые они оплачивали лечение. По некоторым данным, сумма содержания в центре реабилитации составляет 100 тысяч в сутки. Часть этой суммы уходила на оплату люкс-палаты актрисы, а часть на все необходимые медикаменты и процедуры, прописанные высококлассными специалистами.

Но на данный момент официальных подтверждений этим данным нет. Родные актрисы предпочитают не афишировать все подробности этой истории. Так же существует предположение, что звезду сериалов планируют перевести в экспериментальную клинику Америки.

Известно только одно. Родные актрисы просили врачей отпустить ее домой хотя бы на новогодние праздники, полагая что в кругу семьи сможет ненадолго отвлечься от всех процедур и стен реабилитационного центра. Но врачи настояли на том, чтобы Анастасия осталась в стенах больницы даже в Новый год. Это обоснованно тем, что она находится в тяжелом состоянии. Актриса может передвигаться только в коляске. Вся правая сторона тела у нее парализована. Чтобы не образовывались тромбы и мышцы не атрофировались, ей в настоятельном порядке прописан ежедневный массаж.