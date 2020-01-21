Бочкареву осудили по делу о наркотиках

Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении актрисы.

Согласно решению суда, актриса освобождена от уголовной ответственности. О таком наказании ранее просило следствие.

Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в Instagram прокомментировала решение суда. По ее словам, она рада что все закончилось, хоть и не совсем так, как она ожидала и желала.

«Все это время я абсолютно искренне верила, что, рано или поздно, правда возьмёт верх над той горой несправедливости, гадостей, злобы, бесконечных сплетен, жажды опорочить и утопить. И это таки случилось! История закончилась. Занавес. И пусть все закончилось не так идеально, как хотелось бы. Ведь штраф для ненавистников — это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я якобы откупилась… Для меня в этой ситуации самое важное — это моя личная правда Я не употребляла никаких запрещённых средств и никогда в жизни не буду этого делать! Хотите вы в это верить или нет. Точка.», — написала Бочкарева.При этом она выразила слова благодарности всем, кто поддерживал ее в трудное время, а также «всем, кто ушел из ее жизни», хейтерам, закалившем в ней способность держаться и необращать внимание на поток слухов.