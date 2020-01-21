На Волині митника викрили на вимаганні хабарів у перевізника

Волинського митника підозрюють у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Інформують, що про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди повідомили головному державному інспектору відділу митного оформлення № 4 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДФС.

Слідство встановило, що митник систематично вимагав та одержував побори із волинянина, який займається перевезенням товарів та пасажирів через державний кордон України.

Упродовж червня-вересня 2019 року головний державний інспектор тричі одержував від цього громадянина неправомірну вигоду (усього – 4 тис грн) за безперешкодне проходження митних формальностей.

Викрили митника 25 вересня 2019 року на його робочому місці. Грошові кошти, одержані ним від громадянина, вилучили під час обшуку.

Від посади митника відсторонили.

Зауважимо, що згідно із санкцією частини 3 статті 368 КК України, за такий злочин передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.