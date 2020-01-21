Антимонопольный орган Турции инициировал расследование в отношении более 20 банков

Антимонопольный комитет Турции инициировал предварительное расследование в отношении более чем 20 банков в связи с возможными нарушениями правил конкуренции в ходе оказания депозитных, обменных и посреднических услуг.

Об этом пишет Habertürk, но при этом издание не сообщает названия и точное количество банков, находящихся под следствием. Однако на сайте антимонопольного органа не говорится о новых расследованиях.

Согласно последним данным Агентства банковского регулирования и надзора (BDDK), опубликованным в сентябре, в Турции насчитывается 53 отечественных и иностранных банка.

Ранее в 2011 году Антимонопольное ведомство Турции провело расследование в отношении деятельности банков и оштрафовало 12 турецких кредиторов на общую сумму 1,1 млрд турецких лир (186,735 млн долларов) за ограничение конкуренции путём сговора о ставках. Государственный совет Турции принял обращение 12 банков и ещё не объявил свой окончательный вердикт об административных штрафах, вынесенных антимонопольным органом.