Кадыров поручил создать консультативный совет в Чечне

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Рамзан Кадыров, декабрь 2019 год

Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил создать в республике консультативный совет. Об этом сообщается на сайте администрации.

Отмечается, что совет будет отвечать за разработку предложений и рекомендаций по вопросам развития региона. Кроме того, новый орган займется повышением эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления.

Уточняется, что консультативный совет будет разбит на несколько фракций, имеющих свою область деятельности, однако каких именно — не заявляется.

Также говорится о том, что в его состав будут введены заслуженные ветераны, а именно экс-члены правительства, главы администрации, которые работали вместе с первым президентом Ахматом-Хаджи Кадыровым.

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