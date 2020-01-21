Крашенинников рассказал о функциях Госсовета

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Maxim Shemetov/Reuters
Депутат Госдумы Павел Крашенинников рассказал о том, какие функции будет выполнять Госсовет. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что Госсовет является конституционным органом, который будет заниматься рассмотрением вопросов внутренней и внешней политики.
Уточняется, что Крашенинников также является представителем президента России Владимира Путина на рассмотрении в Госдуме предложенного главой государства законопроекта поправок к Конституции.
Депутат также добавил, что деятельность Госсовета будет осуществляться в соответствии с федеральным законом, который будет принят после утверждения поправок.
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