Почему Никола Тесла избегал женщин и был одержим цифрами 3, 6 и 9

Никола Тесла запатентовал больше 300 своих личных изобретений. Также известно о многочисленных изобретениях, заявки на патент которых не подавались. Огромным разочарованием для ученых стало то, что большая часть технических документов исчезла без какого-либо следа практически сразу же после его смерти, сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM. Великий ученый имел достаточно много странностей, которые ни для кого не являются секретом. Он сильно боялся колец и любых других украшений круглой формы, считал безбрачие условием его работы и был в прямом смысле слова одержим цифрами 3, 6 и 9. В нумерологии данные числа напрямую связаны с физической и энергетической формой творения. Цифра 3 – это число искупления, 6 – в своей основе содержит законы эволюции, а 9 – подразумевает под собой человечество. Если говорить о половом воздержании, то Тесла считал, что все идеи его изобретений были посланы ему не с этого мира. Ученый был уверен в том, что дальнейшего общения с космосом и получения от него сообщений, он должен избегать половых контактов. В буддизме безбрачие принято считать условием, которое помогает достичь просветления. Но никто не знает о том, повлияли ли на принятие такого решения Теслой восточные учения или же он сам пришел к подобному выводу. Тесла не просто избегал женщин. Он обожал голубей и считал, что любит белую голубку с серыми крыльями. Когда она умерла, ученый очень переживал и всем рассказывал, что вместе с ней умерла и его любовь.