ТОП-17 фактов о Китае, которые описывают жизнь под другим углом

Китай — удивительная страна. Самобытная культура, своеобразный менталитет наряду с прогрессивными технологиями, высоким темпом роста экономики заставляют весь мир взирать на Поднебесную с уважением. Мы же собрали 17 вещей, которые заставят посмотреть на жизнь в Китае под другим углом.

1. Свиные фермы

Большое количество свиней. | Фото: 24ur.com.В Китае огромное количество свиных ферм. По предварительным подсчетам на территории страны проживает половина особей всего мира.

2. Воскресная служба

Воскресная церковная служба в Китае. | Фото: Православие.By.

Воскресные службы в китайских церквях востребованы и популярным. По данным Novate.ru, каждую неделю церкви Поднебесной собирают больше людей, чем во всей Европе.

3. Крупнейшие города

Крупнейшие мегаполисы Китая. | Фото: 1ZOOM.Ru.

В Китае есть 4 самых больших мегаполиса, в каждом из которых проживает более 10 миллионов людей. В качестве примера, численность населения в Австрии составляет меньше 9 миллионов, в Швейцарии — восемь с половиной, а в Норвегии вообще пять с небольшим.

4. Смертная казнь

Смертная казнь в Китае. | Фото: Пикабу.

Смертная казнь по сей день широко практикуется в Китае. В среднем в Поднебесной данный вид наказания осуществляют в четыре раза чаще, чем где-либо в мире, но точными данными о том, сколько человек казнили нигде нет — это засекреченная информация. К смертной казни могут быть приговорены люди, совершившие одно из 53 правонарушений, среди которых измена родине, вооруженное восстание, сепаратизм, шпионаж убийство, изнасилование, разбой, торговля людьми, коррупция, присвоение государственного имущества, изготовление и сбыт наркотиков, угон самолёта, побег из тюрьмы, неподчинение приказу в армии, подделку лекарственных препаратов, нападение на представителя власти, поджог и так далее.

5. Военная подготовка

Военная подготовка солдат. | Фото: ТВ Центр, The Facts File.

Военные парады в Китае завораживают: вышколенные солдаты маршируют в ногу, держа головы гордо и прямо. Однако, немногие знают, что в процессе подготовки солдатам на воротники закалывают иголки. Так в армии учат не опускать голову.

6. Небоскребы

Небоскребы, которые растут, как грибы. | Фото: БигПикча.

Мегаполисы Китая развиваются семимильными шагами, обгоняя многие прогрессивные страны. Эта страна также известна технологиями, которые позволяют быстро и качественно строить сооружения. По информации Novate.ru, новые небоскребы появляются на территории Поднебесной с частотой один за пять дней.

7. Девушки на экспорт

Девушки для повышения рождаемости. | Фото: Дни24.

В отличие от других стран, Китай не знает проблем с низкой рождаемостью. В 1973 году власти страны даже предложили Америке десять миллионов девушек на экспорт для борьбы с демографическим кризисом.

8. Двойники

Двойники для отсидки. | Фото: m.theepochtimes.com.

Богатые люди в Китае могут нанять себе двойника, который в случае неприятностей отправиться за своего нанимателя в тюрьму. Средняя плата за услуги «дублера» составляет 30-50 долларов в день.

9. Специалист по конструированию бюстгальтеров

Научная степень по бюстгальтерам. | Фото: Fresher.

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РекламаКитай известен своей легкой промышленностью. Множество фабрик отшивают миллионы единиц одежды и отсылают ее по всему миру. Неудивительно, что именно в этой стране есть необычные направления для обучения. Например, в Китае можно получить научную степень в сфере конструирования женских бюстгальтеров.

10. Торговый центр

Самый большой торговый центр. | Фото: euustours.com.

Самый большой торговый центр мира расположен в Китае. Он называется New Century Global Center, занимает 1,7 миллионов квадратных метров и имеет 18 этажей. Забавно, но торговая площадь настолько большая, что не хватает арендаторов, поэтому часть помещений в молле пустуют по сей день.

11. Страна женихов

Неженатые мужчины в Китае. | Фото: ДорамаКун.

Китай можно смело назвать страной женихов. Дело в том, что количество мужчин в этой стране на несколько миллионов превышает количество женщин. Причиной тому стала политика одного ребенка, которая действовала в Поднебесной до 2015 года. По статистическим данным в 2020 году число неженатых мужчин на 30 миллионов превышает число женщин, которые ищут пару.

12. Бедность

Бедность в Китае. | Фото: vg-saveliev — LiveJournal.

Несмотря на прогрессивные технологии и стремительное развитие Китая, бедняков в этой стране ничуть не меньше, чем богачей. Некоторые люди, буквально, живут за чертой бедности и живут на один доллар в день.

13. Загрязненность воздуха

Воздух в Пекине и некоторых других городах. | Фото: Великая Эпоха.

Из-за смога, окутавшего Пекин, уровень загрязнения воздуха в этом городе превысил допустимое значение в 13 раз. Дышать полной грудью в таких неблагоприятных условиях, все равно, что выкуривать пачку сигарет в день.

14. Легендарная пробка

Самая длинная пробка в истории. | Фото: Пикабу.

Китай — страна рекордсмен. В 2010 года в Шанхае была зафиксирована самая длинная пробка в истории. Движение остановилось 14 августа, а восстановилось только через 11 дней. Все эти дни миллионы машин стояли в «тянучке», вынужденные спать и есть за рулем автомобиля.

15. Город носков

«Город носков» в Чжуцзи. | Фото: www.budhasubba.com.

По приблизительным расчетам каждая третья пара носков в мире производится в районе Датан китайского города Чжуцзи. Неудивительно, что в народе городок прозвали «городом носков».

16. Китайские палочки

Производство и использование китайских палочек. | Фото: Lovepik.

Каждый год в Китае используют более 45 миллиардов палочек. Для их изготовления требуется около 20 миллионов деревьев.

17. Пещерные дома

Жизнь в пещерах. | Фото: BAOMOI.COM.

Около 40 миллионов китайцев живут не в домах, а в пещерах. В Поднебесной они называются яодун. Этой традиции уже более 4000 тысяч лет. Одно из самых больших пещерных поселений находится в городе Санменхи.