Глава алтайского сельсовета подал отставку после пятидневной снежной изоляции

20 января жителям села Ракиты Топчихинского района Алтайского края удалось своими силами выбраться из многодневного снежного плена: дорога к населенному пункту оказалась занесена, а работавшая неподалеку техника не могла отвлечься на расчистку подъезда. Об этом ИА «Банкфакс» рассказал местный житель Сергей Колбунов. По его словам, они пытались добиться помощи от районной администрации и даже обратились в Сети к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, но отклика пока так не и получили. Проблема была решена только после того, как к ним прибыл частный трактор из другого села, который они наняли своими силами. В спасении сельчан лично принимал участие и глава администрации сельсовета Вадим Шевченко, который с лопатой в руках расчищал дорогу, а сразу после решения ситуации решил уволиться.

Как сообщил Сергей Колбунов, пять дней назад жители Ракитов после сильнейшей метели оказались отрезаны от сообщения с другими населенными пунктами. При этом у населения деревни в 100 человек нет собственного магазина и ФАПа, за этим им приходится ездить в соседние села. «Мимо наших деревень проезжают автомобили «К-700» с ротором, чистят другую региональную дорогу, но им нельзя завернуть к нам, так как стоят навигаторы и датчики учета. Выехать из села мы не могли пять дней, и если в прошлые разы мы своими силами пробивали переметы, и к нам смогла даже «скорая помощь» проехать, то в этот раз нам своих сил не хватает — то, что вчера откопали, сегодня уже замело», — рассказал мужчина.

С его слов, они обращались за помощью в районную администрацию, но связаться с главой Топчихинского района не удалось — он был на совещании, а его секретарь якобы заявила, что о проблеме чиновникам известно, и она уже решается. Впрочем, спустя время с сельчанами так никто и не связался и технику им не направил. Тогда Сергей Колбунов оставил «ВКонтакте» публикацию, обращенную к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой проявить к ним участие. В итоге жителям Ракитов ничего не осталось, кроме как взять в руки лопаты и самим пробивать путь к цивилизации. Плечом к плечу с сельчанами вышел и глава администрации сельсовета Вадим Шевченко. Позже он сообщил Сергею Колбунову, что после этой истории больше не станет нести лямку руководителя и уже написал заявление на увольнение. По словам Шевченко, с него, как с главы села, требуют много, но при этом не предоставляют никаких ресурсов, и он от этого порядком устал.

Собеседник «Банкфакса» также добавил, что 20 января благодаря помощи тракториста-частника из соседнего села им удалось мало-мальски расчистить дорогу, чтобы хотя бы на внедорожнике съездить в магазин к соседям. При этом сельчанам неизвестно, когда дорога будут очищена до конца.

Между тем управляющая делами районной администрации, заведующая отделом организационной работы и по взаимодействию с органами местного самоуправления поселений Светлана Гасаева сообщила ИА «Банкфакс», что о ситуации в селе Ракиты им известно. Однако дорога, о которой идет речь, относится к фонду регионального значения, а потому муниципалитет не может отвечать за ее состояние. В то же время им известно, что работы там ведутся, поэтому жителям придется набраться терпения и принять то, что техники в связи с такими природными катаклизмами не всегда хватает.