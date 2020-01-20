Знаменитости, которые родили первенцев в этом году

Share Tweet Share Share Email CommentsДля знаменитостей из нашей подборки уходящий год стал особенным, ведь они впервые стали мамами!

В нашей подборке — Джанет Джексон, Пелагея, Ирина Шейк, Юлия Ковальчук, Юлия Савичева, Серена Уильямс и другие знаменитые мамочки, которые в этом году родили первенцев на радость семье и поклонникам.

Джанет Джексон

Певица, 51 год

3 января родила сына Иссу, отцом которого стал бизнесмен Виссам Аль-Мана. После рождения ребенка супруги развелись — артистка обвинила мужа в домашнем насилии.

Леа Сейду

Актриса, 32 года

18 января родила сына Жоржа от бойфренда Андре Мейера.

Пелагея

Певица, 31 год

21 января родила дочку Таисию от хоккеиста Ивана Телегина, за которого вышла замуж в прошлом году. Пара долгое время скрывала как свадьбу, так и рождение дочери.

Татьяна Волосожар

Фигуристка, 31 год

6 февраля родила дочку Анжелику от мужа и партнера по катанию Максима Транькова.

Ирина Шейк

Модель, 31 год

21 марта родила дочку Лею от актера Брэдли Купера. Пара не жената.

Аманда Сейфрид

Актриса, 31 год

24 марта родила дочку от актера Томаса Садоски. Пара поженилась за две недели до появления малышки.

Рози Хантингтон-Уайтли

Модель, 30 лет

24 июня родила сына Джека от актера Джейсона Стетхэма после семи лет отношений. Пара не жената.

Юлия Савичева

Певица, 30 лет

14 июля родила дочку Анну от композитора Александра Аршинова после трех лет брака (и 14 лет романа).

Серена Уильямс

Теннисистка, 35 лет

1 сентября родила дочку Алексис от сооснователя сайта Reddit Алексиса Оганяна. Через два месяца молодые родители поженились.

Юлия Ковальчук

Певица, 35 лет

13 октября родила дочь от певца Алексея Чумакова после четырех лет брака (и девяти лет отношений).

Рита Дакота

Певица, 27 лет

23 октября родила дочку Мию от Влада Соколовского после двух лет брака. Артисты подружились еще в юности на реалити-шоу «Фабрика звезд 7» (2007 год), но встречаться начали спустя несколько лет.

Наталья Шкулева

Издательница, 37 лет

16 ноября родила сына Александра от телеведущего Андрея Малахова после шести лет брака.