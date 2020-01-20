Древние пугающие находки из могил

Share Tweet Share Share Email CommentsЧеловеку со слабой психикой не стоит мечтать о карьере археолога. Найти Трою и древние сокровища шансов, честно говоря, маловато. Зато обнаружить в земле пугающие свидетельства древних бесчеловечных ритуалов «везет» многим, ведь наши предки были далеки от современных норм морали. Многие народности практиковали жервоприношения и даже каннибализм… И, конечно, не обходится наша жизнь без тайных захоронений современных серийных убийц.

Взгляните, к примеру, на эти шокирующие открытия, которые могут испугать до смерти и бывалого полицейского.

Массовая резня

Жестокость индейцев майя хорошо известна. В 2005 году группа археологов практически случайно наткнулась на массовое захоронение у древнего города Канкуен. В общей могиле обнаружились останки трех сотен человек: завоеватели вырезали весь город, включая царя и царицу. Что еще более интересно, беспощадные убийцы после резни зачем-то похоронили мертвых в лучших одеждах и даже спустили в могилу украшения, как знак уважения к безжалостно уничтоженной цивилизации.

Призраки прошлого

В горах неподалеку от Дублина до сих пор видны руины Клуба Адского Пламени, где в XVIII веке собирались дьяволопоклонники из числа дворян. Об этом месте ходили разные легенды, в том числе сборище обвиняли и в жертвоприношениях. Все подтвердилось в 1971 году, когда при сантехнических работах вскрылось несколько могил с останками и медными статуэтками, изображающими дьявола.

Романтический сад дона Хуана

В мае 2014 года 25-летняя француженка Мина Ларошфуко отправилась в Марокко на встречу с парнем, которого знала только по социальным сетям. Девушка решила, что наконец нашла «того самого» принца. Семья Мины забила тревогу после месяца отсутствия девушки. Полиция провела рейд в доме незадачливого любовника и обнаружила на заднем дворе свежую могилу. Оказалось, что Хуан Маркос изнасиловал француженку, ударил по голове и закопал заживо. Жестокое чувство эта ваша любовь!

Дети сатаны

Нэнси Браун, учительница начальных классов в одной из калифорнийских школ, внезапно развелась с мужем, бросила работу и отправилась в путешествие с группой молодых анархистов. Впоследствии оказалось, что компания подростков поклонялась сатане и практиковала жертвоприношение и каннибализм. Останки несчастной учительницы были настолько изуродованы, что опознавать их пришлось по зубам.

Кладбище последней надежды

Сэм и Джудит Чейни купили маленький домик в Техасе и надеялись провести там остаток жизни. В один прекрасный день на пороге любовного гнездышка появился оборванный старик, утверждавший, что земля эта проклята. Поначалу парочка не придала словам бродяги никакого значения, но через несколько месяцев Сэм принялся обустраивать задний двор и наткнулся на человеческие кости. Выяснилось, что именно здесь торговцы живым товаром закапывали умерших рабов.

Дом ужасов

В марте 1976 полиция штата Северной Каролины выехала по звонку к внезапно загоревшемуся дому. Здесь проживал епископ со своей семьей и ничего не предвещало беды. Однако, за порогом дома полицейских ожидал настоящий ужас. Все стены были расписаны кровью, а на втором этаже обнаружились расчлененные останки четырех детей и жены епископа. Сам же безумец скрылся и до сих пор находится в розыске.

Будни рантье

Джон Уэйн Гейси вел привольную жизнь рантье, сдавая внаем квартиры в принадлежавшем ему особняке. Вот только соседи все время жаловались полиции, что жильцы постоянно сменяются. Детективы решили на всякий случай проверить дом. Гнилостный запах насторожил полицейских, было решено вскрыть стены. Там и обнаружились останки сорока жертв — Гэси оказался серийным убийцей, «разрекламированным» СМИ как убийца-клоун. Арестован в конце 1979-го, казнен в мае 1994 года.