Share Tweet Share Share Email CommentsАмериканский фотограф Амос Чэппл (Amos Chapple) побывал в Санкт-Петербурге. Полную достопримечательностей Северную столицу каждый год фотографируют миллионы людей, но Амос выбрал нетривиальный способ съемки. Он использовал небольшой дрон, чтобы поднять свой фотоаппарат высоко над улицами, каналами и соборами города на Неве и сделать впечатляющие кадры с высоты.

Храм Спаса на Крови в безветренное осеннее утро. Храм построен на месте убийства Александра II. (Amos Chapple / Rex Features)

Ангел на Александровской колонне. Ее возвели после победы России над армиями Наполеона. Колонна создана из 600 тонн гранита, а в ее установке принимали участие 2000 солдат. (Amos Chapple / Rex Features)

Павильон Эрмитажа в утреннем тумане. Этот небольшой изящный павильон, построенный в 1749—1754 годах, был местом проведения званых вечеров, на которых столы, ломившиеся от яств, поднимались из-под пола прямо к собравшимся гостям. (Amos Chapple / Rex Features)

Петропавловская крепость на фоне замерзшей Невы. Крепость расположена на Заячьем острове и является историческим ядром Северной Пальмиры. На момент строительства крепости на невских островках стояли лишь обветшалые рыбацкие хижины. Эти места считали «слишком дикими, слишком сырыми и слишком нездоровыми» для человека. (Amos Chapple / Rex Features)

Храм Спаса на Крови был построен как эпитафия убитому царю, и из него не намеревались делать место общественного поклонения. Кусочек мощеной улочки, на которой лежал убитый царь, хранится в старом храме, который теперь открыт как музей. (Amos Chapple / Rex Features)

Опавшие листья в Летнем саду, старейшем парке Санкт-Петербурга. (Amos Chapple / Rex Features)

Михайловский замок, построенный по приказу императора Павла I, который так сильно боялся покушений, что создал себе укрепленную резиденцию-крепость. По иронии судьбы через 40 дней после переезда в замок в 1801 году Павел был убит в собственной спальне. (Amos Chapple / Rex Features)

Петропавловский собор в Петергофе. На заднем фоне дворец и сады. Сзади — Финский залив в тумане. Во время Второй мировой войны немецкие армии оккупировали Петергоф, практически полностью уничтожив его во время отступления. (Amos Chapple / Rex Features)

Дворец в Петергофе на утесе, выходящем в море, в 30 км от центра Санкт-Петербурга. В последние годы жизни Петр Великий организовал во дворце свой кабинет, из которого он мог любоваться шпилями Санкт-Петербурга вдали и островной крепостью Кронштадт, охранявшей его новую столицу. (Amos Chapple / Rex Features)

Исаакиевский собор, частично на реконструкции. На возведение собора ушло долгих 40 лет (1818—1858 годы). В строительстве принимало участие большое количество финских рабочих, что привело к возникновению в финском языке идиомы: «Строить по-исаакиевски», т.е. «дольше, чем следует». (Amos Chapple / Rex Features)

Смольный монастырь на закате. В 1764 году Екатерина Великая учредила здесь Институт благородных девиц, первое в России женское учебное заведение. В Смольный институт принимали дворянских дочерей и готовили их для придворной и светской жизни. (Amos Chapple / Rex Features)

Петропавловский собор в зимнем тумане. (Amos Chapple / Rex Features)