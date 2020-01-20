У ТЕБЯ ВО РТУ ФЕЙК, А НЕ ЕДА – ВСЯ ПРАВДА о продуктах, подмену которых никто не замечает

Share Tweet Share Share Email CommentsShare Tweet Share Share Email CommentsМолоко, творог, масло сметана, детское питание, мороженое, сладости – в рационе каждого россиянина присутствуют эти продукты и все они могут содержать в своем составе пальмовое масло. Кто-то из вас сейчас подумает – ну и что? Пальмовое масло в больших объемах покупают развитые европейские страны и ничего, живут же люди. Но в Европе стандарты продуктов питания жесткие, в России параметры безопасности совсем другие. Например, в них не учитывают содержание канцерогенных и гено-токсичных веществ, которые образуются в процессе рафинации, а это прямая угроза здоровью жителей России. Пальмовое масло получают из плодов масленичных пальм, произрастающих в странах юго-восточной Азии. От того, где хранился урожай, как и на каких заводах он перерабатывался, зависит качество конечного продукта. Одно масло будет техническим и востребовано только в производстве биодизеля или мыла. Другое – пищевым. Есть несколько параметров безопасности по которым можно оценить качество растительных жиров. Перекисное число содержания глицедиловых эфиров. Перекисное число показывает, насколько окислился продукт. Говоря простым языком, насколько он испортился. А глицедиловые эфиры — это вещества, которые образуются в процессе рафинации, нагревания и очистки. В исходном сырье этих опасных веществ нет, но, чтобы эта масса, напоминающая морковное пюре, стала ингредиентом для продуктов питания, ее надо очистить. И вот тут и появляются глицедиловые эфиры, так опасные для здоровья.С 2017 года европейское агентство по безопасности продуктов питания ввело нормы по глицедиловым эфирам: 1 миллиграмм на килограмм в продуктах для взрослого населения и пол-миллиграмма в продуктах для детей. Европейские компании изменили технологии очисти и требования к сырью и теперь глицедиловых эфиров в пальмовом масле практически нет. Российский технический регламент на пальмовое масло таких параметров безопасности просто не учитывает. Масло-жировые компании России все исследования европейских ученых просто проигнорировали. И сегодня у нас в стране по-прежнему продается пальмовое масло с опасными глицедиловыми эфирами.В России техническое пальмовое масло под видом пищевого спокойно продается на оптовых базах. Из него и делают продукты питания. И попадая в организм человека, оно может провоцировать развитие раковых заболеваний.

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ВасабиВ каждом японском ресторане в мире вместе с сушами и роллами приносят маринованный имбирь и васаби. Но между настоящим японским васаби и тем, что подают ВЕЗДЕ В МИРЕ, разница такая же, как между настоящим крабовым мясом и крабовыми палочками. Васаби можно найти только в Японии, но и там он произрастает в особых условиях: в проточной воде и при температуре 10—17 °C. Именно поэтому он настолько дорог и столь ценится. Для приготовления используются трёх- и четырёхлетние корни. Корневище настоящего васаби стоит более 200 евро за 1 кг. Из-за дороговизны васаби в японских ресторанах мира используют имитацию на основе хрена, специй и пищевых красителей. В этих имитациях васаби либо совсем нет, либо его доля ниже 2%. Так что, дорогие любители японской кухни, то васаби, что вы когда-либо пробовали, всего лишь обыкновенный украшенный хрен. Если, конечно, вы делали это не в Японии.КорицаВы когда-нибудь пробовали корицу? Настоящую? Как она, по-вашему, выглядит? Твёрдые, темно-коричневые палочки, скрученные по бокам. Да? Но нет. То, что продаётся в наших магазинах под названием «корица» – на самом деле кассия. Похожее растение из того же семейства. Но свойства разные. И когда мы читаем о пользе корицы, а покупаем кассию – получается несоответствие. Смотрим на фото и запоминаем, как должна выглядеть корица. Она представляет собой рыхлые палочки желтого или желто-коричневого цвета, скрученные из срезанной коры толщиной с лист плотной бумаги. Цейлонская корица очень мягкая и легко ломается. При минимальном давлении крошится. Вкус у пряности сладкий. Попробуйте найти такую в магазинах. У вас вряд ли получится. Потому что нам в основном возят именно кассию. И именно ее мы привыкли воспринимать, как корицу. Они растут в разных местах. Кассия – это в основном Китай и Индонезия. Корица – лучше всего цейлонская (Шри-Ланка). Корица ароматнее и вкуснее, чем Кассия. И намного полезнее. В ней до ста раз (!!!) меньше кумарина, чем в кассии, который в больших дозах даёт головокружения, головные боли, гепато-токсичен. Если постоянно есть кассию, в больших количествах как корицу, то можно получить такую побочку. Корица обладает уникальными свойствами и ее можно и нужно щедро добавлять во все сладкие блюда. Она благоприятно влияет на репродуктивную систему, улучшает качество кожи, понижает давление.

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