«Время непростое»: Лукашенко сменил военное руководство страны

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Так, министр обороны Андрей Равков был назначен госсекретарем Совбеза. На его должность глава республики поставил генерал-майора Виктора Хренина. Кроме того, пост главы Генштаба белорусских ВС занял Александр Вольфович, который ранее был заместителем начальника ведомства.

Белорусский президент Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в военном управлении страны. Как сообщает БЕЛТА, глава республики сменил министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.

Руководителем военного ведомства Белоруссии теперь будет генерал-майор Виктор Хренин. Ранее он занимал пост командующего войсками Западного оперативного командования. На должность главы Генштаба республиканских ВС назначен генерал-майор Александр Вольфович. До этого он был первым заместителем начальника Генштаба.

Решение об отставке предыдущего главы оборонного ведомства Андрея Равкова было принято, как рассказал Лукашенко, накануне. Президент пояснил, что решил назначить чиновника на должность госсекретаря Совета безопасности. При этом Лукашенко считает, что с кадровыми перестановками затягивать не стоит.

«Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать — ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности», — обратил внимание глава государства.

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По его словам, кандидаты на должность министра и начальника Генштаба рассматривали не один месяц. «Нам очень важно сейчас поднять значимость войск. И Хренин, и Вольфович — это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли «на земле», — добавил президент республики, пояснив, что у них есть опыт службы в роте, батальоне. Помимо этого, отметил Лукашенко, они командовали взводами.

«То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно. Я думаю, что они найдут взаимопонимание. Иначе и быть не может в белорусской армии. Если понимания нет, значит, и людей там не должно быть таких», — уверен Лукашенко.

При этом он отдельно сказал про Вольфовича. Глава Белоруссии отметил, что на службе в Генштабе об этом кандидате отзывались как об очень хорошем практике. «Я счел необходимым не дергать его оттуда, потому что должность начальника Генштаба очень важная. Я, конечно, не созрел для того, чтобы реформировать армию таким образом, чтобы министр обороны какими-то представительскими функциями обладал, а начальник штаба был фактически руководителем армии», — передает слова Лукашенко белорусское агентство.

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Отмечается, что президент считает, что «единоначалие» в этой сфере нормально для страны. «У нас компактная, не такая большая и не малая армия. Нам не надо ломать здесь структуру управления, но общий язык надо находить», — добавил Лукашенко.

Вместе с тем президент Белоруссии отметил, что перед назначением на эти должности он изучил и отрицательные заключения по кандидатам. Тем не менее он охарактеризовал Хренина и Вольфовича как подготовленных людей, которые преданы своей стране, «не мысля своей жизни без этого куска земли». «Думаю, у нас общие цели. Перед нами стоят общие задачи, и мы должны будем их решать», — заключил глава государства.

Хренин, в свою очередь, уже обозначил приоритеты своей работы на должности министра обороны, передает БЕЛТА. В первую очередь, новый глава ведомства намерен работать с людьми.

«В обществе есть большой запрос на справедливость и честность. Основное — это люди, сохранение кадрового потенциала, обучение личного состава тому, что необходимо на войне. Также стоит задача содержания и эксплуатации имеющейся на вооружении техники — она должна быть готова к применению», — пояснил военный.

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Он отметил, что есть в стране будут готовы как люди, так и техника, то республике «никакая угроза не страшна». В связи с этим Хренин намерен сосредоточить свое внимание именно на этих двух сферах военной подготовки государства.

Назначенный на должность начальника Генштаба Александр Вольфович также обозначил, чем займется в первую очередь. По его словам, он хорошо знаком с деятельностью на новом посту, так как несколько месяцев исполнял обязанности начальника ведомства. За это время он сделал для себя вывод, что в работе Генштаба не должно быть формализма, передает агентство.

«Прежде всего объективность при оценке результатов и принятии решений. Забота о личном составе, создание нормальных условий для офицеров, прапорщиков, солдат, поддержание военных городков в надлежащем состоянии», — отметил Вольфович.

Военный уверен, что «успех в решении тех задач, которые стоят и перед министром обороны, и перед Вооруженными Силами в целом» зависит именно от качественной работы Генштаба.

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