Какой праздник 21 января в России и мире

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Завтра, 21 января, в России отмечается 10 праздников, в том числе 1 международный и 2 профессиональных.

Международный день объятий

Международный день объятий 2020 отмечается 21 января. Его празднуют все люди, которые хотят подарить окружающим при помощи объятий частичку тепла и доброты.

История и традиции праздника

Международный день объятий – неофициальный праздник. Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий. Инициаторами праздника выступили американские студенты факультетов психологии и медицины. В этот день они обнимали не только сокурсников, друзей, но и незнакомцев. Традиция обрела популярность и распространилась по всему миру.

В этот праздник люди обнимают своих родных, друзей, незнакомцев и обмениваются с ними душевным теплом. Своими объятиями они помогают другим ощутить себя нужными, ценными, необходимыми. Обнимания возрождают в человеке чувство защищенности и доверия. В этот день молодежь устраивает тематические флешмобы. На улицах городов можно встретить людей, держащих плакаты с надписью «Обниму бесплатно». Все желающие заключают их в объятия и обмениваются с ними положительными эмоциями.

День объятий – отличный повод обнять своих родных и близких и сказать им, как сильно вы их любите.

Интересные факты

День объятий отмечается 4 раза в году: 21 января, 15 и 22 июля, 4 декабря. Дата 21 января наиболее популярна.

По мнению ученых, ежедневные объятия от 3 до 7 раз укрепляют иммунную систему и психику, а более 8 раз – позволяют человеку обрести полное счастье.

Учеными доказано, что объятия в раннем возрасте помогают сформировать в человеке умение любить. Если ребенка до 7 лет лишить объятий, то он будет не способен любить других. Из него может вырасти психически неуравновешенный человек (психопат) или социопат.

В 2008 году традицию объятий использовали при проведении выборов на пост градоначальника Киева. Украинские политтехнологи предлагали гражданам обняться с известными политиками.

В США установлен рекорд – 7777 объятий в день. В Канаде зафиксировано самое долгое объятие длительностью 24 часа и 33 минуты, в Великобритании – 24 часа и 44 минуты. Эти рекорды попали в Книгу рекордов Гиннеса.

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Объятия длительностью от 20 секунд обладают целебными эффектами.

А. Эйнштейн черпал в объятиях своей жены силу и жизненную энергию. Во время возникающих в работе трудностей он просил супругу обнять его.

День инженерных войск

День инженерных войск 2020 отмечается в России 21 января. В праздничных мероприятиях участвуют военнослужащие и работники этого рода войск: инженеры, саперы, минеры, водолазы и другие. К торжествам присоединяются бывшие служащие, курсанты профильных специальностей ВУЗов Министерства обороны.

История праздника

День инженерных войск учредил Президент России Б. Ельцин Указом от 18 сентября 1996 г. № 1370. Указ Президента России В. Путина от 31 мая 2006 г. № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ» провозгласил эту дату памятным днем.

Дата события имеет символическое значение. 21 января 1701 года Петр Великий учредил в Москве «Школу пушкарского приказа» по подготовке военных инженеров. Ее выпускниками стали укомплектовывать минерные подразделения армии. В 1712 году царь приказал отделить от нее инженерную школу и увеличить ее. В 1719 году аналогичное учебное заведение открылось в Санкт-Петербурге. В 1723 году эти два учреждения объединились в одно – Санкт-Петербургскую инженерную школу. В 1722 году Петр I издал Табель о рангах, в которой офицеры инженерных войск были поставлены выше ранга офицеров кавалерии и пехоты.

Традиции праздника

В этот день президент РФ благодарит солдат, офицеров и ветеранов инженерных войск за мужество, верность долгу и добросовестную службу. Лучшие специалисты получают внеочередные звания, награды, ордена, звание Героя России. Проводятся показательные выступления. Устраиваются праздничные концерты. В эфире телевидения и радио транслируются передачи о подвигах служащих этого рода войск. Ветераны делятся историями из своей службы.

О профессии служащих инженерных войск

Военнослужащие инженерных войск идут одновременно или вперед мотострелковых и танковых формирований. Они возводят оборонительные сооружения, постройки для укрытого применения орудий, устраивают понтонные переправы, строят мосты, минируют, разминируют и маскируют территории и объекты, осуществляют инженерную разведку врага. В мирное время уничтожают оставшиеся с великих воин боеприпасы, участвуют в ликвидации ЧС, последствий аварий и катастроф, оказывают помощь населению.

Интересные факты

Военнослужащих инженерных войск в XVIII-XIX веках именовали Пионерами.

665 служащих этих формирований удостоены звания Героя Советского Союза.

М. Кутузов начинал службу в инженерных войсках.

Небесный покровитель инженерных войск России – святой благоверный князь Даниил Московский.

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День аспиранта

Наука – источник знаний и прогресса. Полученные сведения применяются в изобретениях, технологиях, управлении для совершенствования жизни человека. Карьера молодого ученого начинается с прохождения аспирантуры. Для чествования специалистов данного направления создан профессиональный праздник.

Когда проходит

День аспиранта отмечается 21 января 2020 года в России. Подобный праздник существует в Украине, Беларуси. Торжества носят неофициальный характер и пока не наделены государственным статусом.

Кто отмечает

В чествованиях принимают участие аспиранты, научные руководители, сотрудники исследовательских институтов. К торжествам присоединяются их родственники, друзья, близкие. Действо считают своим люди, обладающие ученой степенью.

История и традиции праздника

Событие берет начало в 2008 году. Выбранная дата имеет символическое значение. Она связана с утверждением «Положения о научных работниках вузов» и «Инструкции о порядке подготовки научных работников при научно-исследовательских институтах и вузах по прикладным, точным и естественным наукам» Совнаркома РСФСР от 21 января 1925 г.

Документы регламентировали деятельность и квалификацию аспирантов. Они заложили основы системы подготовки научных кадров. Чествования носят неофициальный статус. Их популярность высока в профессиональной среде.

В этот праздник проходят слушания по актуальным проблемам. Устраиваются семинары, конференции. Средства массовой информации публикуют сюжеты, посвященные ученым, в которых рассказывают об их жизни и работах. Награждаются выдающиеся деятели за существенный вклад в развитие науки. Готовятся выставки фотографий, достижений исследователей, знаменитых личностей, демонстрируется оборудование. Представители образования выступают с торжественной речью, в которой упоминают о насущных вопросах, предстоящих задачах и вызовах. Коллеги обмениваются поздравлениями и подарками, готовятся застолья.

О профессии

Аспиранты – люди, которые обучаются в соответствующих заведениях. Они ведут научную деятельность, исследуют определенную тематику. В их задачи входит освоение установленного минимума знаний и защита кандидатской диссертации. Последняя содержит результаты работ соискателя степени. Ее присвоение дает право вести преподавательскую деятельность, продолжать академическую карьеру.

Интересные факты

В течение года после создания аспирантуры в 1925 году численность профессорско-преподавательских работников достигла 12,5 тысяч человек (в два раза больше, чем в 1916 году).

В здравоохранении наличие ученой степени или звания – необходимое условие для работы на определенных должностях.

В трудах высокопоставленных чиновников России (члена «Единой России» Ришата Абубакирова) и иных стран (президента Венгрии Пала Шмитта, министра обороны Германии Карла-Теодора цу Гуттенберг, министра образования Германии Аннете Шаван, премьер-министра Румынии Виктора Понта и пр.) обнаружили плагиат.

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Успешные российские аспиранты эмигрируют в страны, где созданы комфортные условия для исследований.

Емельяны Перезимники

Народный праздник Емельяны Перезимники отмечается 21 января 2020 года (дата по старому стилю – 8 января). Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобного Емилиана Исповедника, епископа Кизического. В простонародье его прозвали Кумишным, по причине встреч и посиделок с кумовьями.

История

О жизни Емилиана Исповедника известно немногое. Согласно сказаниям, он жил в IX веке во времена правления Льва Армянина и служил епископом Кизическим. Император вел борьбу с почитанием икон, и Емилиан попал к нему в немилость. Лев Армянин предлагал ему перестать заниматься почитанием, на что епископ отвечал отказом. Он возразил правителю, что эти вопросы должна решать церковь, а не государь император.

За свое непослушание Емилиан был заточен в тюрьму и лишен сана. Он не отрекся от учения святых отцов и умер в заточении.

Традиции и обряды

Традиционно в первой половине дня люди ходили в гости друг к другу, так как приступать к работе можно было лишь после обеда. Особо угощали кума с кумой. Считалось, что крестники будут иметь весь год хорошее здоровье, если кумовья с радостью угостились. В ответ они дарили мыло и полотенце, чтобы крестники были румяными и белыми. Согласно поверью, мытье этим мылом защищает ребенка от болезней и порчи.

Если брак совершается не по любви, а из корыстных побуждений, то парню следует в Емельяны Перезимники много выпить спиртного. Считается, что тогда в их браке будет спокойствие, и общение с немилой супругой будет проходить без скандалов.

Приметы

Если в этот день подул южный ветер или начался снегопад, то лето будет с грозами.

Если на Емельяна стоит безветренная погода, то лето будет теплым.

По этому дню определяют погоду на август.

Если ночью путь освещает яркая луна и звезды усыпали ночное небо, то скоро ударит мороз.

Если собака свернулась калачиком во дворе и заснула – жди холода.

Если окна в этот день стали запотевать – оттепель не за горами.

Если на Емельяна Перезимника ударили холода, то потепления ждать еще долго придется.

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