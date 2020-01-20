Климатическое оружие против России – миф или правда?

Share Tweet Share Share Email Comments Мы попросили синоптиков прокомментировать «вопрос о климатическом оружии» и наконец-то просто ответить — это реально существующая штука или бред?Депутат Госдумы бьёт тревогу: в нашей аномально тёплой зиме, по его словам, виноваты США. Учёные в ответ крутят пальцем у виска, но делают оговорку: в принципе, воздействие на погоду возможно. Вот только насколько оно эффективно?29 мая 2017 года на Москву обрушился ураган, обернувшийся жертвами — погибло 18 человек. Тогда поползли слухи: не иначе американцы применили против нас секретную технологию, позволяющую воздействовать на погоду. С тех пор любой природный катаклизм — будь то небывалая жара, шторм или наводнение — сопровождается разговорами о пресловутом климатическом оружии США.Не стала исключением и нынешняя зима.

А в Сенате ищут «руку Москвы»

Утром 16 января в Москве был зафиксирован первый температурный рекорд 2020 года: столбик термометра показал +3,1°C, чего в столице не было с 1925 года. А днём ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв заявил, что против нашей страны, на его взгляд, применили климатическое оружие.«Я этого не исключаю, — рассуждал он в эфире радиостанции „Говорит Москва“. — Сегодня Америка в передовых технологиях использует всё, что только можно. Я уверен, это неслучайные климатические изменения. Как мы знаем, они во Вьетнаме испытывали климатическое оружие. Конечно, эти разработки идут, хотя они запрещены. Причем они это делают не как оружие, а как исследования. Исследования — можно, а оружие — нельзя».Депутат Журавлёв предположил, что цель супостата, например, в том, чтобы разрушить в России вечную мерзлоту («если она поплывёт, это будет катастрофа и большая проблема; это знают американцы и испытывают оружие»), а в далёкой перспективе все эти эксперименты (исследования, испытания) приведут к исчезновению озонового слоя Земли и уничтожению жизни.Синоптики и климатологи назвали версию парламентария «полнейшей ерундой». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец напомнил, что даже разогнать облака над Москвой перед праздниками не всегда удаётся, какое уж тут климатическое оружие. Да и на территории самих США в последние месяцы и годы случилось столько природных бедствий, что американцам тоже впору задуматься, кому это может быть выгодно. Кстати, некоторые и задумываются. Как отметил в беседе с РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, «сейчас участился выход атлантических циклонов на территорию США, и там тоже в Сенате звучат голоса, что это может быть „рука Москвы“».

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«Обком вашингтонский работает»

Гипотезу о применении американцами климатического оружия всё тот же депутат Журавлёв озвучивал ещё полгода назад, когда на европейской части России резко похолодало, в Москве прошли ливни, а в Сибири горели леса.«Я думаю, испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Ну, обком вашингтонский работает», — констатировал парламентарий.«Вопрос о климатическом оружии всплывает регулярно и, заметьте, всегда не из уст специалистов. Это такой „долгоиграющий“ бред, — делится своим мнением с АиФ.ru климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселёв. — Если кто-то и предпринимает попытки создать климатическое оружие, то они всё равно бесперспективны, потому что оно будет куда менее надёжно по сравнению с другими видами вооружений.Кроме того, напомню, что в середине 1970-х (кстати, по инициативе СССР) была принята „Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду“. Представьте, что началось бы в высших политических кругах, если бы возникли хоть какие-то „осязаемые“ основания заподозрить кого-то в нарушении конвенции. Так что я в это не верю».Официально ни одна страна мира не признавалась, что когда-либо вела разработки климатического (или геофизического, то есть воздействующего на всю природную среду, включая литосферу, гидросферу, ионосферу и пр.) оружия. Тем не менее похожие технологии применяются — в первую очередь для пресловутого разгона облаков к праздникам. Считается, что этот способ воздействия на погоду изначально разрабатывали как раз для военных целей.

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И американцы во время войны во Вьетнаме (тут депутат Журавлёв прав) успешно его использовали. Распыляя во время сезона дождей над облаками йодистое серебро и сухой лёд, они вызывали ливни в нужных им местах. Это приводило к затоплению рисовых полей и размытию «тропы Хо Ши Мина», по которой вьетнамские партизаны снабжались снаряжением и оружием. Тем не менее американцы остались не очень довольны: эффект был кратковременным, а финансовые затраты на реагенты и авиавылеты огромными.С тех пор о климатических разработках Пентагона ничего не слышно, если не считать конспирологических версий относительно проекта HAARP. Этот научно-исследовательский комплекс, расположенный на Аляске, предназначен для изучения ионосферы Земли и находится под контролем Пентагона. Подчинение военному ведомству объясняется просто: знания об ионосфере необходимы для развития противоракетной обороны. Но конспирологи придумали свои доводы. США, уверены они, построили комплекс HAARP, потому что его антенны способны влиять на погоду, отключать вражеские спутники, нарушать связь там, где требуется, и даже контролировать разум людей. А ещё вызывать жуткие катаклизмы — засухи, наводнения и ураганы. Антенны комплекса HAARP на Аляске. Источник: Public Domain/ Michael Kleiman, US Air Force

Где взять столько энергии?

Спору нет, воздействие на погоду в стане потенциального противника выглядит весьма заманчиво и для военных, и для политиков. Плюсы такой технологии, если её освоить, очевидны. Череда природных бедствий может нанести колоссальный урон экономике — скажем, повлиять на урожайность и сельхозпроизводство, спровоцировать спад, а затем и кризис в стране. Возникнет недовольство властью, разброд и шатание в умах.Дальше подключаются политтехнологи и эксперты по «цветным» революциям, организуют очередной майдан, свергают власть — и дело в шляпе. А главное, кто сумеет доказать, что катастрофическая засуха и ураган — это дело рук человеческих, а не гнев матушки-природы?Однако учёные утверждают, что эти фантазии никакого научного основания под собой не имеют. Если говорить просто, у человечества просто не хватит энергии, чтобы смоделировать природные катаклизмы.«Все те аномалии, которые пытаются объяснить применением климатического оружия, в той или иной форме происходили и раньше — 100 или 150 лет назад, когда ни о каких методах активного воздействия на атмосферу не могло быть и речи, — поясняет заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, доктор физико-математических наук Владимир Семёнов. — Причины этих аномалий кроются в физических процессах, которые мы хорошо понимаем, но, к сожалению, не всегда можем предсказать.

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Почему климатическое оружие невозможно создать?

Энергии атмосферных процессов настолько велики, что для изменения характера циркуляции атмосферы (а именно это приводит к экстремальным погодным явлениям) пришлось бы потратить всю энергию, которую производит на планете человек. Циклоны, определяющие погодные аномалии — это огромных размеров крутящиеся „волчки“, их масса составляет десятки и сотни миллионов тонн. Попробуйте изменить их траекторию — это практически невозможно.В принципе, возможно воздействовать на радиационные свойства атмосферы (на поглощение солнечной радиации или на уходящую длинноволновую радиацию), но такие методы, как распыление аэрозолей или увеличение концентрации парниковых газов, нельзя „сфокусировать“ на какой-то одной стране. Они всё равно приведут к глобальным изменениям.Если взглянуть на карту температурных аномалий в декабре, можно увидеть, что весь земной шар в той или иной степени покрыт пятнами сильных положительных сдвигов температуры. Вот это и называется „глобальное потепление“. Но причины его вовсе не в мифическом климатическом оружии».