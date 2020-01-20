Беньят Инчаусти завершил карьеру профессионального велогонщика

33-летний испанский велогонщик Беньят Инчаусти (Beñat Intxausti) был вынужден завершить карьеру после того, как последние 4 года сражался с вирусом Эпштейна — Бара (мононуклеозом). О своём решении он объявил на пресс-конференции 20 января.

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За 12 лет карьеры Беньят Инчаусти выступал в командах Euskaltel – Euskadi, Movistar, Sky, последний год выступал в проконтинентальной команде Euskadi Basque Country – Murias.

В 2016 году, когда Беньят Инчаусти стал гонщиком команды Sky, у него обнаружили мононуклеоз. За период с 2016 по 2018 год у него было всего 22 гоночных дня — только 11 стартов на гонках. Ситуация не улучшилась и в 2019, после перехода в команду Euskadi Basque Country – Murias, когда Инчаусти набрал лишь 38 гоночных дней и сошёл с 14 гонок.

За свою карьеру Беньят Инчаусти одержал 6 побед, в том числе выиграл два этапа Джиро д’Италия, общий зачёт Тура Пекина и Вуэльты Астурии. Последнюю победу он одержал в 2015 году на этапе Джиро д’Италия.

Йон Одриосола, спортивный директор команды Euskadi Basque Country – Murias: «Беньят был очень важным гонщиком нашей команды. Несмотря на то, что он не мог выступать на своём лучшем уровне, он внёс большой вклад в работу команды благодаря своему опыту. Он был лидером, вдохновлял молодых. Я был очень доволен его работой вне гонок. Мы благодарим его за всё, что он сделал, пусть даже он не мог выступать так, как в свои лучшие годы».