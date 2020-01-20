Эксперт перечислил пять способов «убить» машину зимой

Пожалуй, ничто не убивает машину зимой так, как грязь, морозы и безответственность владельца. Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал пять самых распространенных способов навредить автомобилю в зимний период.

Один из них – езда с непрогретым двигателем. По словам Пименова, хотя бы минимальный прогрев зимой необходим любому, даже самому современному автомобилю.

«Пяти минут достаточно, чтобы двигатель и коробка передач подготовились к нагрузкам при движении. Но даже после кратковременного прогрева еще хотя бы те же минут пять стоит двигаться максимально плавно, на небольших оборотах двигателя, — сказал эксперт.

«Убить» автомобиль можно и резкими стартами со светофоров. Пробуксовка даже с прогретым двигателем способствует ускоренному износу шин и ступичных подшипников. Более того, на машине с механической коробкой передач есть риск быстро «сжечь» сцепление, а с «автоматом» – отправиться на замену фрикционов. Аналогичный вред наносится подвеске и тормозам, да и шипованная резина при такой езде, как отметил автор, тоже «облысеет» гораздо быстрее обычного.



Зимний город. Фото mconnors

Привычка дергать «ручник» по любому поводу тоже серьезно вредит автомобилю. Эксперт настоятельно рекомендует отказаться от подобных «издевательств» над стояночным тормозом, ибо в конечном итоге проблемы будут не только с ним, но и с коробкой передач, ремонт которой почти всегда стоит немалых денег.

Редкая мойка автомобиля и, тем более, полный отказ от нее зимой способствует ускоренной коррозии кузова и массой потенциальных проблем с электрикой, считает эксперт. Дорожная грязь, содержащая в себе соли и реагенты, окисляет контакты, приводит в негодность изоляционный слой проводов, а также проникает в трущиеся детали ходовой. Кроме того, замерзшая на колесных дисках грязь вызывает дисбаланс, способствуя повышенному износу шин, ступичных подшипников и рулевых механизмов.

Наконец, особенно опасной эксперт считает длительную стоянку в сугробе. Долгое пребывание под снегом, по его словам, «убивает» в машине буквально все – электрику, отделку салона, подвеску, трансмиссию, тормоза, пластиковые, резиновые, металлические детали и даже двигатель. Плюс ко всему, у простоявшего в сугробе автомобиля почти наверняка будет разряжен аккумулятор, а топливо из-за окисления, испарения и распада присадок потеряет часть своих свойств.

Таким образом, если учесть все эти моменты, можно запросто избежать многих проблем и преждевременных поломок.