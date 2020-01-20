Кроссовер Hyundai Palisade скоро появится в России

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mavit
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Кроссовер Hyundai Palisade скоро появится в России

Компания Hyundai запатентовала в России название нового полноразмерного кроссовера Palisade, который должен поступить в продажу во второй половине 2020 года. Соответствующий документ появился в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Напомним, мировая премьера Hyundai Palisade состоялась в ноябре 2018 года на международном автосалоне в Лос-Анджелесе. Новинка пришла на смену Grand Santa Fe и стала новым флагманским SUV корейской марки.

Кроссовер Hyundai Palisade скоро появится в России
Hyundai Palisade. Фото Hyundai

Кроссовер Hyundai Palisade скоро появится в России
Hyundai Palisade. Фото Hyundai

Кроссовер Hyundai Palisade скоро появится в России

Обладая внушительными габаритами (4981×1976×1750 мм в длину, ширину и высоту соответственно), кроссовер может похвастаться как семиместным, так и восьмиместным салоном в зависимости от комплектации.

Особым достоинством «Палисада» стало богатое убранство интерьера, для отделки которого использованы перфорированная кожа, мягкий пластик и вставки под карбон. Раздельные сиденья второго ряда укомплектованы подстаканниками, вентиляцией и обогревом. Также в оснащение автомобиля входят цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном на 10,25 дюйма, камеры кругового обзора, проекционный дисплей и многое другое.

Кроссовер Hyundai Palisade скоро появится в России
Интерьер Hyundai Palisade. Фото Hyundai

Кроссовер Hyundai Palisade скоро появится в России
Интерьер Hyundai Palisade. Фото Hyundai

Кроссовер Hyundai Palisade скоро появится в России
Интерьер Hyundai Palisade. Фото Hyundai

Кроссовер Hyundai Palisade скоро появится в России
Интерьер Hyundai Palisade. Фото Hyundai

Как ранее сообщали «Автоновости дня», новоиспеченный флагман бренда успешно зарекомендовал себя на домашнем рынке в Южной Корее и имеет все шансы стать одним из самых продаваемых SUV в своем классе, в том числе и у нас в России.