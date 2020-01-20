Кроссовер Hyundai Palisade скоро появится в России

Компания Hyundai запатентовала в России название нового полноразмерного кроссовера Palisade, который должен поступить в продажу во второй половине 2020 года. Соответствующий документ появился в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Напомним, мировая премьера Hyundai Palisade состоялась в ноябре 2018 года на международном автосалоне в Лос-Анджелесе. Новинка пришла на смену Grand Santa Fe и стала новым флагманским SUV корейской марки.



Hyundai Palisade. Фото Hyundai



Hyundai Palisade. Фото Hyundai

Обладая внушительными габаритами (4981×1976×1750 мм в длину, ширину и высоту соответственно), кроссовер может похвастаться как семиместным, так и восьмиместным салоном в зависимости от комплектации.

Особым достоинством «Палисада» стало богатое убранство интерьера, для отделки которого использованы перфорированная кожа, мягкий пластик и вставки под карбон. Раздельные сиденья второго ряда укомплектованы подстаканниками, вентиляцией и обогревом. Также в оснащение автомобиля входят цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном на 10,25 дюйма, камеры кругового обзора, проекционный дисплей и многое другое.



Интерьер Hyundai Palisade. Фото Hyundai



Интерьер Hyundai Palisade. Фото Hyundai



Интерьер Hyundai Palisade. Фото Hyundai



Интерьер Hyundai Palisade. Фото Hyundai

Как ранее сообщали «Автоновости дня», новоиспеченный флагман бренда успешно зарекомендовал себя на домашнем рынке в Южной Корее и имеет все шансы стать одним из самых продаваемых SUV в своем классе, в том числе и у нас в России.