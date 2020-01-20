В Россию появится Audi Q5 от ателье ABT

В России стартовал прием заказов специальную версию кроссовера Audi Q5 со спортивным оснащением от немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline. Первые «товарные» автомобили появятся у российских дилеров в феврале 2020 года.

Отличить Audi Q5 ABT Edition от обычной модели можно будет только по внешности. Автомобили в новом исполнении получат более агрессивные бамперы, оригинальные накладки на пороги, спортивные выхлопные патрубки и спойлер на багажной двери.



Audi Q5 ABT Edition. Фото Audi



Audi Q5 ABT Edition. Фото Audi



Audi Q5 ABT Edition. Фото Audi



Audi Q5 ABT Edition. Фото Audi

В техническом плане кроссовер не изменится. Как выяснили «Автоновости дня», под капотом новинку укомплектуют стоковым 2,0-литровым турбомотором TFSI мощностью 249 л.с. и 370 Нм крутящего момента, работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Разгон с места до 100 км/ч в такой конфигурации занимает 6,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 237 км/ч.

Цены на Audi Q5 ABT Edition объявят ближе к старту продаж. Цены на обычный Audi Q5 с тем же мотором начинаются с 3 335 000 рублей.