Аналитики: Встреча турецкого и сирийского руководителей разведки является знаком перемен

Встреча между Фиданом и Мамлюком была первой в своём роде за долгое время, хотя есть сообщения, что в последние годы в Иране и Сирии продолжались встречи информаторов, пишут авторы.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «надеются использовать своё личное взаимопонимание» для урегулирования конфликта, отмечают аналитики, при этом Эрдоган надеется, в том числе и на дальнейшее сотрудничество с Россией в Ливии.

Авторы подчёркивают, что Турция и Россия поддерживают противоборствующие стороны как в Сирии, так и в Ливии. На протяжении многих лет Турция оказывала широкую поддержку противникам президента Сирии Башара Асада, а недавно подписала два важных соглашения с ливийским Правительством национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Файезом Сараджем.

Требования Сирии, которые Мамлюк, как сообщается, выдвинул на встрече, что «будет равносильно почти полной капитуляции», заключают аналитики, вращались вокруг прекращения турецкого участия в сирийском конфликте.